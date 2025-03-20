Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα με στόχο την «οριστική κατάργηση» του ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας.

Κατά την υπογραφή του διατάγματος, ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι ενδέχεται να ζητήσει από το Κογκρέσο να θεσμοθετήσει την απόφαση με νόμο, τονίζοντας πως ελπίζει στη στήριξη των Δημοκρατικών.

«Ελπίζω ότι θα το ψηφίσουν», δήλωσε, «γιατί τελικά μπορεί να έρθει ενώπιόν τους».

«Θα το κλείσουμε το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν μας προσφέρει τίποτα καλό».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι άλλες χώρες κατατάσσονται ψηλά στην εκπαίδευση, συγκεκριμένα η Κίνα, και πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο.

Παράλληλα, ο Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν σύντομα συμφωνία για τα ορυκτά και τους φυσικούς πόρους με την Ουκρανία.

Η δήλωση αυτή έγινε αφού υπέγραψε διάταγμα για την αύξηση της αμερικανικής παραγωγής κρίσιμων ορυκτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.