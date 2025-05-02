Τουλάχιστον 542 άμαχοι σκοτώθηκαν μέσα στις τελευταίες τρεις εβδομάδες στη σουδανική πολιτεία του Βόρειου Νταρφούρ, στο δυτικό τμήμα της εμπόλεμης χώρας, όμως «ο αληθινός απολογισμός είναι αναμφίβολα πολύ πιο βαρύς», τόνισε χθες Πέμπτη ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Η φρίκη που εκτυλίσσεται στο Σουδάν δεν γνωρίζει όρια. Πριν από τρεις ημέρες μόλις οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις στην πολιορκημένη πόλη Ελ Φάσερ και τον καταυλισμό προσφύγων Αμπού Σουκ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 40 αμάχους», τόνισε ο Φόλκερ Τουρκ σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στη Γενεύη.

«Πρέπει να γίνει το παν για να προστατευτούν οι άμαχοι που είναι παγιδευμένοι σε φρικτές συνθήκες μέσα στην και γύρω από την Ελ Φάσερ», συμπλήρωσε ο Ύπατος Αρμοστής.

Εξέφρασε εξάλλου «φόβο» διότι οι ΔΤΥ προειδοποίησαν πως επίκειται «αιματοχυσία» σε άμεσα επικείμενες μάχες με τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και οργανώσεις προσκείμενες σ’ αυτές.

Οι ΔΤΥ και οι ΣΕΔ έχουν εμπλακεί σε ανελέητο πόλεμο από τη 15η Απριλίου 2023, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει πάνω από 13 εκατομμύρια άλλους κι έχει βυθίσει το Σουδάν σε αυτή που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο το τρέχον διάστημα.

Ο κ. Τουρκ χαρακτήρισε εξάλλου «εξαιρετικά σοκαριστικές» τις εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες στην περιοχή της πρωτεύουσας Χαρτούμ, που ανακαταλήφθηκε πλήρως από τις ΣΕΔ.

«Φρικιαστικά βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν τουλάχιστον 30 άνδρες με πολιτικά να συλλαμβάνονται και να εκτελούνται από ένοπλους με στολές των ΔΤΥ στην Αλ Σάλχα, στη νότια Ομντουρμάν», δίδυμη πόλη της πρωτεύουσας Χαρτούμ.

«Σε κατοπινό βίντεο, διοικητής των ΔΤΥ ομολογεί τις δολοφονίες», πρόσθεσε ο Φόλκερ Τουρκ.

Οι εκτελέσεις ακολουθούν αυτές δεκάδων άλλων αμάχων από τον τακτικό στρατό πριν από μερικές εβδομάδες, επειδή κατηγορήθηκαν για συνεργασία με τις ΔΤΥ, θύμισε το κορυφαίο στέλεχος του ΟΗΕ.

«Έχω προειδοποιήσει προσωπικά τους ηγέτες των ΔΤΥ και των ΣΕΔ για τις καταστροφικές συνέπειες αυτού του πολέμου ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές οι οδυνηρές συνέπειες είναι καθημερινή πραγματικότητα για εκατομμύρια Σουδανούς. Είναι καιρός πια αυτή η σύρραξη να τερματιστεί», συμπλήρωσε ο κ. Τουρκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

