Πέθανε ο Shifty Shellshock των Crazy Town- Είχαν τραγουδήσει το «Butterfly»

Πέθανε στο Λος Άντζελες ο τραγουδιστής των Crazy Town, Seth Binzer σε ηλικία μόλις 49 ετών.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο προσωπικός του γιατρός.

Oι Crazy Town έφτασαν στο απόγειο της φήμης του στα τέλη των 90s με το τραγούδι- ύμνο της εποχής- «Butterfly».

Ο Binzer, με καλλιτεχνικό όνομα το «Shifty Shellshock», ίδρυσε το συγκρότημα στο Λος Άντζελες το 1995 μαζί με τον Brett Mazur.

Το πρώτο τους άλμπουμ ξεπέρασε το 1,5 εκατ. πωλήσεις.

H ιατροδικαστική υπηρεσία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε τον θάνατο του τραγουδιστή, εκτιμώντας πως πέθανε ένα εικοσιτετράωρο νωρίτερα, ωστόσο δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη τα ακριβή αίτια.

ο 49χρονος, είχε γνωστοποιήσει πως τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον εθισμό του στα ναρκωτικά.

Πηγή: skai.gr

