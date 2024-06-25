Πέθανε ο Shifty Shellshock των Crazy Town- Είχαν τραγουδήσει το «Butterfly»

Πέθανε στο Λος Άντζελες ο τραγουδιστής των Crazy Town, Seth Binzer σε ηλικία μόλις 49 ετών.
Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο προσωπικός του γιατρός.
Oι Crazy Town έφτασαν στο απόγειο της φήμης του στα τέλη των 90s με το τραγούδι- ύμνο της εποχής- «Butterfly».
Ο Binzer, με καλλιτεχνικό όνομα το «Shifty Shellshock», ίδρυσε το συγκρότημα στο Λος Άντζελες το 1995 μαζί με τον Brett Mazur.
Το πρώτο τους άλμπουμ ξεπέρασε το 1,5 εκατ. πωλήσεις.
H ιατροδικαστική υπηρεσία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε τον θάνατο του τραγουδιστή, εκτιμώντας πως πέθανε ένα εικοσιτετράωρο νωρίτερα, ωστόσο δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη τα ακριβή αίτια.
ο 49χρονος, είχε γνωστοποιήσει πως τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον εθισμό του στα ναρκωτικά.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.