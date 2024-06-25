Λογαριασμός
Χανίγια προς Ισραήλ: Δεν αλλάζει η θέση μας για τη συμφωνία, ακόμα και αν στοχεύετε την οικογένειά μου

Δήλωση του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια μετά τον θάνατο 10 μελών της οικογένειάς του από πλήγμα του ισραηλινού στρατού

Haniyeh

Μήνυμα στο Ισραήλ έστειλε ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια μετά τον θάνατο 10 μελών της οικογένειάς του, μεταξύ αυτών και της αδελφής του, από πλήγμα του ισραηλινού στρατού σε καταυλισμό προσφύγων στην πόλη της Γάζας.

«Επιμένουμε ότι οποιαδήποτε συμφωνία που δεν εγγυάται την κατάπαυση του πυρός και το τέλος στην επίθεση δεν είναι συμφωνία. Αν το Ισραήλ νομίζει ότι με το να στοχεύει την οικογένειά μου θα αλλάξει τη θέση μας ή αυτή της αντίστασης, κάνει λάθος» ανέφερε ο Χανίγια.  

Στον καταυλισμό Σάτι (Παραλία), έναν από τους οκτώ ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς της Λωρίδας της Γάζας, βομβαρδίστηκε και το σπίτι που στεγάζονταν μέλη της οικογένειας του πολιτικού αρχηγού της Χαμάς, ο οποίος έχει την έδρα του στο Κατάρ, καθώς και ένα σχολείο που λειτουργούσε ως καταφύγιο αμάχων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν άλλα 16 άτομα.  

«Ένας αριθμός μαρτύρων εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τα συντρίμμια», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι η αδελφή του αρχηγού της Χαμάς, η Ζαχρ Χανίγια, είναι μεταξύ των νεκρών από το πλήγμα στον καταυλισμό του Σάτι.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera Arabic, επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των νεκρών είναι επίσης ο γιος της Ζαχρ, Ναχάντ, η σύζυγός του, Ιμάν και τα έξι παιδιά τους: Mohammed, Ismail, Moamen, Zohar, Shahad και Amal.

Κάποιοι φέρεται να είναι ακόμα θαμμένοι κάτω από ερείπια.

«Δυσκολευόμαστε να βρούμε τα θύματα επειδή δεν έχουμε εξοπλισμό και καύσιμα» είπε ο Μαχμούντ Μπασάλ

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπάρχουν και τραυματίες.

Τα πτώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αλ-Άχλι της Γάζας.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι  έπληξε δύο δομές «που χρησιμοποιούνταν από τρομοκράτες της Χαμάς στο Σάτι και το Ντάραζ Τούφαχ στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Οι τρομοκράτες επιχειρούσαν μέσα από σχολικά συγκροτήματα που χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς ως ασπίδα για τις τρομοκρατικές δραστηριότητές της», αναφέρεται στη δήλωση των ενόπλων δυνάμεων IDF.

