Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ προειδοποίησε την Τρίτη ότι εάν η Δύση υποτιμήσει την αποφασιστικότητα της Μόσχας, τότε θα μπορούσε να οδηγήσει σε «τραγικές και μοιραίες» συνέπειες, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πυρηνική δύναμη.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε ότι οι μεγάλες δυνάμεις πρέπει να σταματήσουν τον κόσμο από το να διολισθήσει στο πυρηνικό χάος

Ο Ριάμπκοφ είπε ότι η Δύση υποτίμησε «την ετοιμότητα της Ρωσίας να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να διασφαλίσει τα δικά της συμφέροντα σε οποιαδήποτε κατάσταση».



«Δεν θέλω καν να υποθέσω ότι αυτή η υποτίμηση θα μπορούσε να γίνει τραγική και μοιραία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Δύση επέλεξε να αντιμετωπίσει μια μεγάλη πυρηνική δύναμη.

«Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να απαντήσουμε σε αυτό - ρητορικοί και πρακτικοί. Έχουμε τους πόρους για να μεταφέρουμε "σήματα" στη Δύση στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής, ακόμη και αν δεν υπάρχει προθυμία των αντιπάλων μας να διεξάγουν έναν νηφάλιο διάλογο. Αλλά υπάρχει, κίνδυνος που δεν μπορεί να υποτιμηθεί, ότι η πλευρά τους μπορεί να κάνει λάθος... Θα προσπαθήσουμε να μην το κάνουμε».

«Το κοινό μας καθήκον είναι να αποτρέψουμε τον κόσμο και τον πολυπολικό κόσμο, πάνω απ' όλα, από το να διολισθήσει στο πυρηνικό χάος», σημείωσε ο Ριαμπκόφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.