Οι ΗΠΑ ήραν τις κυρώσεις κατά του Σύρου προέδρου ενόψει της συνάντησης με Τραμπ

Οι ΗΠΑ αφαίρεσαν τον χαρακτηρισμό «Specially Designated Global Terrorist» τόσο από τον Σαράα όσο και από τον Σύρο υπουργό Εσωτερικών Άνας Χατάμπ

Αλ-Σαράα και Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήραν την Παρασκευή τις κυρώσεις εις βάρος του Σύρου προέδρου Αχμέντ αλ-Σαράα, μία ημέρα αφότου έκανε το ίδιο και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενόψει της συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, οι ΗΠΑ αφαίρεσαν τον χαρακτηρισμό “Specially Designated Global Terrorist” τόσο από τον Σαράα όσο και από τον Σύρο υπουργό Εσωτερικών Άνας Χατάμπ.

