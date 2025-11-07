Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης: Ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία

Με την κατηγορία της γενοκτονίας και διάπραξης εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης

Νετανιάχου

Ένταλμα σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπουργών της κυβέρνησής του και στρατιωτικών του Ισραήλ με την κατηγορία της γενοκτονίας και διάπραξης εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας εξέδωσε η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Μανώλη Κωστίδη.

Η απόφαση της εισαγγελίας για τη σύλληψη συνολικά 37 Ισραηλινών μεταξύ τους και του πρωθυπουργού της χώρας θεωρείται πως επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ καθώς ερμηνεύεται ως πολιτική απόφαση της κυβέρνησης Ερντογάν που εκτελείται από την τουρκική Δικαιοσύνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπενιαμίν Νετανιάχου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Τουρκία Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark