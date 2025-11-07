Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης: Ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία

Ένταλμα σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπουργών της κυβέρνησής του και στρατιωτικών του Ισραήλ με την κατηγορία της γενοκτονίας και διάπραξης εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας εξέδωσε η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Μανώλη Κωστίδη.

Η απόφαση της εισαγγελίας για τη σύλληψη συνολικά 37 Ισραηλινών μεταξύ τους και του πρωθυπουργού της χώρας θεωρείται πως επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ καθώς ερμηνεύεται ως πολιτική απόφαση της κυβέρνησης Ερντογάν που εκτελείται από την τουρκική Δικαιοσύνη.

Πηγή: skai.gr

