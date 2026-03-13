Οι ΗΠΑ επιτρέπουν προσωρινά περιορισμένες αγορές ρωσικού πετρελαίου

Ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ανακοίνωσε ότι το υπουργείο του εξέδωσε προσωρινή άδεια που επιτρέπει σε τρίτες χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο που έχει ήδη φορτωθεί σε πλοία.

«Αυτό το περιορισμένα προσαρμοσμένο, βραχυπρόθεσμο μέτρο ισχύει μόνο για το πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε «δια-μεταφορά» και δεν θα προσφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος στη ρωσική κυβέρνηση, η οποία αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών της εσόδων από φόρους που επιβάλλονται στο σημείο εξόρυξης», έγραψε ο Μπέσεντ στο X.

Οι φιλοενεργειακές πολιτικές του Προέδρου Τραμπ έχουν οδηγήσει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ σε επίπεδα ρεκόρ, συμβάλλοντας στη μείωση των τιμών των καυσίμων για τους εργατικούς Αμερικανούς.

Η προσωρινή αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι μια βραχυπρόθεσμη και προσωρινή αναστάτωση που θα οδηγήσει σε τεράστιο όφελος για το έθνος και την οικονομία μας μακροπρόθεσμα.

Οι ΗΠΑ αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα

Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα διαθέσει στην αγορά προοδευτικά 172 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά της αποθέματα, στο πλαίσιο συντονισμένης προσπάθειας των χωρών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) με σκοπό να περιοριστούν οι συνέπειες για την οικονομία εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξουσιοδότησε το υπουργείο Ενέργειας να αποδεσμεύσει 172 εκατομμύρια βαρέλια προερχόμενα από τα στρατηγικά πετρελαϊκά αποθέματα από την επόμενη εβδομάδα», ανέφερε ανακοίνωση του υπουργού Κρις Ράιτ. Με δεδομένο τον προβλεπόμενο ρυθμό διάθεσης, οι παραδόσεις της ποσότητας αυτής θα απαιτήσουν «περίπου 120 ημέρες», διευκρίνισε ο υπουργός.

IEA: Αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα

Ταυτόχρονα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποφάσισε να αποδεσμεύσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά του αποθέματα, μετά την έκτακτη σύνοδο που συγκάλεσε το πρωί της Τετάρτης.

Ο εκτελεστικός διευθυντής, Φατίχ Μπιρόλ ανακοίνωσε πως εγκρίθηκε ομόφωνα και από τις 32 χώρες-μέλη η αποδέσμευση, η οποία θα ξεκινήσει σταδιακά με προτεραιότητα τις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά πετρελαίου είναι πρωτοφανείς σε κλίμακα. Γι’ αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που τα κράτη-μέλη του IEA ανταποκρίθηκαν με μια επείγουσα συλλογική δράση πρωτοφανούς μεγέθους», τόνισε ο Μπιρόλ. Σύμφωνα με όσα είπε, τα μέλη διατηρούν αποθέματα έκτακτης ανάγκης που ξεπερνούν τα 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια, ενώ υπάρχουν επιπλέον 600 εκατομμύρια βαρέλια βιομηχανικών αποθεμάτων, που τηρούνται κατόπιν κυβερνητικής υποχρέωσης.

