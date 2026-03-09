ΙΑΕ: Τα κράτη-μέλη διαθέτουν σήμερα πάνω από 1,2 δισ. βαρέλια στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε μετά τη συνάντηση της G7 ότι οι συνθήκες στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου επιδεινώνονται, δημιουργώντας σημαντικούς κινδύνους.

Ο επικεφαλής του ΙΑΕ δήλωσε ότι στη συνάντηση της G7 συζητήθηκαν όλες οι διαθέσιμες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης στην αγορά των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου του οργανισμού.

Όπως ανέφερε, τα κράτη-μέλη του ΙΑΕ διαθέτουν σήμερα πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Πρόσθεσε επίσης ότι τα μέλη του οργανισμού διαθέτουν επιπλέον αποθέματα 600 εκατομμυρίων βαρελιών, τα οποία υποχρεώνουν οι κυβερνήσεις των χωρών μελών να διακρατούν οι εταιρείες του κλάδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.