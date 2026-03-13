Στα 100 δολάρια το Brent, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εντείνεται

Σταθεροποιούνται σε υψηλά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου το πρωί της Παρασκευής, μετά από μια απότομη άνοδο δύο ημερών, καθώς ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεσμεύτηκε να κρατήσει κλειστό το στενό του Ορμούζ.

Το συμβόλαιο του Brent για τον επόμενο μήνα κινείται οριακά ανοδικά κατά 0,07%, στα 100,52 δολάρια το βαρέλι (07:20 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει μικρή πτώση 0,15%, στα 95,59 δολάρια το βαρέλι.

Ο Χαμενεΐ προειδοποίησε επίσης ότι το Ιράν ενδέχεται να ανοίξει επιπλέον μέτωπα στη σύγκρουση, εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίσουν τις επιθέσεις τους, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), δήλωσε ότι η αποτροπή του Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων είναι πιο σημαντική για τον ίδιο από το κόστος του πετρελαίου, σημειώνει το Trading Economics.

Τα δεξαμενόπλοια δεν έχουν τη δυνατότητα να φορτώσουν από τον Κόλπο, με αποτέλεσμα να αφαιρεθεί το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και να αναγκαστούν τα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) να μειώσουν την παραγωγή κατά 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, καθώς η αποθηκευτική ικανότητα έχει εξαντληθεί.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δήλωσε ότι η διακοπή αυτή ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου, ωθώντας τα μέλη του να συμφωνήσουν στην απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα.

Eν τω μεταξύ, ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ανακοίνωσε ότι το υπουργείο του εξέδωσε προσωρινή άδεια που επιτρέπει σε τρίτες χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο που έχει ήδη φορτωθεί σε πλοία.

Ο Μπέσεντ τόνισε ότι η απόφαση αποτελεί μια προσπάθεια σταθεροποίησης των απότομων εξελίξεων στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, οι οποίες εντάθηκαν εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Επαίνεσε επίσης τις ενεργειακές πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι αυτές «έχουν οδηγήσει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ σε επίπεδα ρεκόρ, συμβάλλοντας σε χαμηλότερες τιμές καυσίμων για τους εργατικούς Αμερικανούς».





