Οι ΗΠΑ αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα

Ο Τραμπ εξουσιοδότησε το υπουργείο Ενέργειας να αποδεσμεύσει 172 εκατ. βαρέλια προερχόμενα από τα στρατηγικά πετρελαϊκά αποθέματα από την επόμενη εβδομάδα

Πετρέλαιο

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα διαθέσει στην αγορά προοδευτικά 172 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά της αποθέματα, στο πλαίσιο συντονισμένης προσπάθειας των χωρών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) με σκοπό να περιοριστούν οι συνέπειες για την οικονομία εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (τις πρώτες πρωινές ώρες ώρα Ελλάδας) ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξουσιοδότησε το υπουργείο Ενέργειας να αποδεσμεύσει 172 εκατομμύρια βαρέλια προερχόμενα από τα στρατηγικά πετρελαϊκά αποθέματα από την επόμενη εβδομάδα», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργού Κρις Ράιτ.

172 barrels

Με δεδομένο τον προβλεπόμενο ρυθμό διάθεσης, οι παραδόσεις της ποσότητας αυτής θα απαιτήσουν «περίπου 120 ημέρες», διευκρίνισε ο υπουργός Ράιτ.

