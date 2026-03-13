Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν κρατικά επιδόματα από την 1η Απριλίου

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Κομμένοι» από κάθε είδους κρατική ενίσχυση σχετική με μισθώσεις θα είναι ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων που από την 1η Απριλίου δεν θα φροντίσουν να «συμμορφωθούν» με τους νέους κανόνες στις πληρωμές: Σε λίγες μέρες από τώρα τα ενοίκια θα πρέπει να καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς όσοι επιλέξουν να κάνουν τις συναλλαγές τους με μετρητά θα αποκλείονται από ενισχύσεις όπως η επιστροφή ενοικίου ή η έκπτωση φόρου.



Εντός των επόμενων ημερών υπολογίζεται πως θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει το πλαίσιο για την καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζών και συγκεκριμένα για το πώς πρέπει να δηλωθεί ο ΙΒΑΝ στα ισχύοντα μισθωτήρια, αλλά και πώς πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα τα μισθωτήρια που θα υπογράφονται από την 1η Απριλίου.

Ποιες είναι οι συνέπειες για όσους δεν συμμορφωθούν

Και βεβαίως εφόσον η ΑΑΔΕ θα γνωρίζει τον τραπεζικό λογαριασμό των φορολογουμένων που λαμβάνουν εισοδήματα από ενοίκια θα έχει και τη δυνατότητα να προχωρά σε αυτόματες διασταυρώσεις των δηλωμένων μισθωμάτων με τις τραπεζικές κινήσεις.

Όπως και να έχει όσοι δεν θα συμμορφωθούν θα υποστούν τις συνέπειες: Οι μεν μισθωτές οι οποίοι θα επιλέξουν να εξοφλούν τα ενοίκιά τους με μετρητά θα χάνουν και την περιβόητη «επιστροφή» ενοικίου, όπως και κάθε άλλο επίδομα παρέχει το Κράτος και το οποίο σχετίζεται με μισθώσεις.

Οι δε ιδιοκτήτες ακινήτων που θα συνεχίζουν να εισπράττουν «στο χέρι» τα μισθώματα θα χάσουν την έκπτωση 5% στο εισόδημα από ενοίκια, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως θα πληρώνουν μεγαλύτερο φόρο.

Η ΠΟΜΙΔΑ με σχετική της εγκύκλιο αναδεικνύει τα σημεία που απαιτείται να δείξουν προσοχή ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων, ενόψει της νέας πραγματικότητας.

Πού συστήνει προσοχή η ΠΟΜΙΔΑ

Συγκεκριμένα, βάσει των όσων αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ:

Σε όλα τα νέα ή κατά παράταση μισθωτήρια συμφωνητικά, αλλά και στις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στη σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, ο κλασικός όρος περί του τόπου, τρόπου και χρόνου καταβολής του μισθώματος να συμπληρώνεται με τον όρο καταβολής μέσω τραπέζης και την αναγραφή του σχετικού ΙΒΑΝ.

Η κατάθεση των μισθωμάτων θα πρέπει από 1η Απριλίου 2026 να γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα είναι στο όνομα του εκμισθωτή και όχι πλέον οποιουδήποτε τρίτου (π.χ. πληρεξουσίου του, συγγενούς του, δικηγόρου του, εταιρείας διαχείρισης ακινήτων κ.λπ.) ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της τραπεζικής καταβολής των ενοικίων προς τον εκμισθωτή.

Ο εκμισθωτής θα πρέπει να γνωστοποιήσει τον αριθμό του λογαριασμού αυτού διαδικτυακά στην ΑΑΔΕ μέσω διαδικασίας που θα οριστεί με σχετική εγκύκλιο.

Αν η κατάθεση των μισθωμάτων γίνεται σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, το όνομα του εκμισθωτή θα πρέπει να είναι πρώτο μεταξύ των ονομάτων των συνδικαιούχων του λογαριασμού για να είναι ευκολότερη η διασταύρωση των στοιχείων από την ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών συνεκμισθωτών, ο καθένας τους θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο μισθωτήριο συμφωνητικό (ή τη δήλωση της ΑΑΔΕ) τον δικό του λογαριασμό, με το όνομά του ως πρώτο δικαιούχο, όπου θα κατατίθεται το ποσό που του αντιστοιχεί, εκτός αν με την αναμενόμενη σχετική υπουργική απόφαση ρητά οριστεί ότι μισθώματα που οφείλονται σε πολλούς συνεκμισθωτές – συνιδιοκτήτες θα μπορεί έγκυρα να καταβάλλονται σε κοινό λογαριασμό τους.

Οι εκμισθωτές θα πρέπει να ζητούν από τους ενοικιαστές τους την καταβολή και των 12 μηνιαίων μισθωμάτων εντός του ίδιου οικονομικού έτους, ώστε να προκύπτει ότι όλα τα μηνιαία μισθώματα καταβλήθηκαν τραπεζικά, διαφορετικά θα κινδυνεύουν με απώλεια της νόμιμης έκπτωσης.

Το ισχύον ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό για ποσά που προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις δεν καλύπτει τα ποσά που προέρχονται από μισθώματα, εκτός αν ο λογαριασμός αυτός είναι λογαριασμός «περιοδικής πίστωσης» (για μισθούς, συντάξεις και ενοίκια) και έχει εκ των προτέρων δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ ως «μοναδικός ακατάσχετος». Γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες – εκμισθωτές ακινήτων θα πρέπει να σπεύσουν να προβούν στην ανωτέρω δήλωση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Αν μάλιστα πρόκειται για κοινό λογαριασμό, η δήλωση για το ακατάσχετο πρέπει να γίνει από κάθε συνδικαιούχο ξεχωριστά ώστε να ισχύσει για όλους.



Πηγή: skai.gr

