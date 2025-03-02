Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπέγραψε χθες Σάββατο διακήρυξη για την εσπευσμένη παράδοση στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ ύψους σχεδόν 4 δισεκ. δολαρίων.

«Υπέγραψα διακήρυξη (…) για να επιταχύνω την παράδοση στρατιωτικής βοήθειας ύψους σχεδόν 4 δισεκ. δολαρίων στο Ισραήλ», ανέφερε ο Ρούμπιο σε σύντομη ανακοίνωσή του, στην οποία υπενθύμισε ότι το μερικό εμπάργκο που είχε επιβάλει η προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν στις πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ έχει ανακληθεί.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει εγκρίνει από τις 20 Ιανουαρίου συνολική στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ ύψους σχεδόν 12 δισεκ. δολαρίων, διευκρίνισε ο Αμερικανός υπουργός.

«Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο μέσο για να εκπληρώνουμε τη μακροχρόνια δέσμευση της Αμερικής προς την ασφάλεια του Ισραήλ, περιλαμβανομένων μέσων για να αντιμετωπίζει απειλές για την ασφάλειά του», υπογράμμισε ο Ρούμπιο.

Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση στο Ισραήλ βομβών, πυρομαχικών, εκσκαφέων και άλλου εξοπλισμού συνολικής αξίας 3 δισεκ. δολαρίων.

Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο για την επικείμενη πώληση αυτού του εξοπλισμού υπό τη μορφή επείγοντος, παρακάμπτοντας τη συνήθη πρακτική που ακολουθείται, σύμφωνα με την οποία τέτοιου είδους πωλήσεις εξοπλισμού και όπλων εξετάζονται πρώτα από τους επικεφαλής και τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους των επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, προτού ενημερωθεί επισήμως το Κογκρέσο.

Η ανακοίνωση της Παρασκευής ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες που η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε στην κατεπείγουσα έγκριση της πώλησης όπλων στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

