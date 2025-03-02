Κλιμάκιο επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έφθασε χθες Σάββατο στον κατεχόμενο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, για πρώτη φορά μέσω Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα διευθυντής του εργοστασίου.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram, ο Γιούρι Τσερνιτσούκ αναφέρει πως είναι «θεμελιώδους σημασίας» ότι η διαδρομή που ακολουθήθηκε περνούσε από το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας – κάτι που έγινε «για πρώτη φορά», όπως επισημαίνει.

Η άφιξη των τριών επιθεωρητών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια διευκολύνθηκε από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom και του ΔΟΑΕ, σημειώνει ο Τσερνιτσούκ.

Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο σε όλη την Ευρώπη, από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της εισβολής στην Ουκρανία. Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται συχνά για πλήγματα στη γύρω περιοχή, τα οποία εγείρουν ανησυχία για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ο διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι έχει κατ’ επανάληψη απευθύνει έκκληση σε Μόσχα και Κίεβο να αποφύγουν τις εχθροπραξίες στην περιοχή του σταθμού, υπογραμμίζοντας πως ελλοχεύει ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

