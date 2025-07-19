Τραμπ: Ανάκληση βίζας για τον δικαστή που επέβαλε περιοριστικά μέτρα στον Βραζιλιάνο σύμμαχό του Μπολσονάρου

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας εξέδωσε εντάλματα έρευνας και περιοριστικά μέτρα κατά του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου την Παρασκευή, απαγορεύοντάς του να επικοινωνεί με ξένους αξιωματούχους, μετά από τις κατηγορίες ότι επιδίωξε την παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο δικαστικό σύστημα της χώρας.

Η Ουάσινγκτον απάντησε επιβάλλοντας περιορισμούς στις θεωρήσεις εισόδου στον δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες και σε συνεργάτες του που δεν κατονομάστηκαν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε τις δικαστικές αποφάσεις του Μοράες ως «πολιτικό κυνήγι μαγισσών» που τον ώθησε να προβεί σε άμεσες ανακλήσεις βίζας για «τον Μοράες και τους συμμάχους του στο δικαστήριο, καθώς και τα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους».

Ο Τραμπ έχει ήδη προσπαθήσει να ασκήσει πίεση για να βοηθήσει τον Μπολσονάρου, ανακοινώνοντας δασμούς 50% σε προϊόντα από την πρώτη οικονομία της Λατινικής Αμερικής.

Ο Μπολσονάρου δήλωσε στο Reuters ότι πίστευε ότι οι δικαστικές αποφάσεις ήταν μια αντίδραση στην κριτική του Τραμπ για τη δίκη του ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την προσπάθειά του να ανατρέψει τις τελευταίες εκλογές.

Η απόφαση του δικαστηρίου για τον Μπολσονάρου αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που αποδεικνύει ότι οι τακτικές του Τραμπ δεν περνούν στη Βραζιλία, αντίθετα επιδεινώνουν τα προβλήματα για τον ιδεολογικό του σύμμαχο και συσπειρώνουν την υποστήριξη του κοινού σε μια ανυπότακτη αριστερή κυβέρνηση.

Στον Μπολσονάρου επιβλήθηκε απαγόρευση επικοινωνίας με ξένους αξιωματούχους, απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προσέγγισης σε πρεσβείες, σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε ο Μοράες Ο Δικαστής έκρινε ότι υπάρχει μια «πιθανότητα» ο πρώην πρόεδρος να εγκαταλείψει τη χώρα. Το σπίτι του δέχτηκε έφοδο από την ομοσπονδιακή αστυνομία και του τοποθετήθηκε συσκευή παρακολούθησης, στον αστράγαλο.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, στα κεντρικά γραφεία του κόμματός του, την Παρασκευή, ο Μπολσονάρο αποκάλεσε τον Μοράες «δικτάτορα» και χαρακτήρισε τις τελευταίες δικαστικές αποφάσεις του ως πράξεις «δειλίας».

«Νιώθω απόλυτη ταπείνωση», είπε, όταν ρωτήθηκε για πώς ένιωθε που φορούσε την συσκευή παρακολούθησης. «Είμαι 70 ετών, ήμουν πρόεδρος της δημοκρατίας για τέσσερα χρόνια».

Ο Μπολσονάρου αρνήθηκε ότι έχει οποιαδήποτε σχέδια να εγκαταλείψει τη χώρα, αλλά δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ εάν μπορέσει να πάρει το διαβατήριό του, το οποίο η αστυνομία κατάσχεσε πέρυσι.

Στην απόφασή του, ο Μοράες ανέφερε ότι οι περιορισμοί κατά του Μπολσονάρου οφείλονταν σε κατηγορίες ότι ο πρώην πρόεδρος κατέβαλε προσπάθειες να αναγκάσει τον «αρχηγό κράτους ξένου έθνους» να παρέμβει στα βραζιλιάνικα δικαστήρια, κάτι που ο δικαστής χαρακτήρισε ως επίθεση στην εθνική κυριαρχία.

Ο Μπολσονάρου δικάζεται ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας με την κατηγορία της σχεδίασης πραξικοπήματος με στόχο να εμποδίσει τον πρόεδρο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα να αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 2023.

Ο Τραμπ έχει πιέσει τις τελευταίες εβδομάδες τη Βραζιλία να σταματήσει τις κατηγορίες εναντίον του Μπολσονάρου, λέγοντας ότι ο σύμμαχός του έπεσε θύμα «σε ένα κυνήγι μαγισσών». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα επιβάλει δασμούς 50% σε βραζιλιάνικα προϊόντα από την 1η Αυγούστου, σε μια επιστολή που ξεκίνησε με κριτική για τη δίκη του Μπολσονάρου.

Ο Τραμπ κοινοποίησε την Πέμπτη στο Truth Social μια επιστολή που έστειλε στον Μπολσονάρου. «Έχω δει την τρομερή μεταχείριση που εχεις στα χέρια ενός άδικου συστήματος να στρέφεται εναντίον σου. Αυτή η δίκη πρέπει να τελειώσει αμέσως!», έγραψε.

Ο Μοράες έγραψε στην απόφασή του ότι οι υψηλοί δασμοί του Τραμπ είχαν ως στόχο να δημιουργήσουν «μια σοβαρή οικονομική κρίση στη Βραζιλία για να παρέμβουν στο δικαστικό σύστημα της χώρας».

Στον Μπολσονάρου απαγορεύτηκε επίσης να επικοινωνήσει με βασικούς συμμάχους του, συμπεριλαμβανομένου του γιου του, Εντουάρντο Μπολσονάρου και ενός Βραζιλιάνου βουλευτή που εργάζεται στην Ουάσινγκτον για λογαριασμό του.

Ο Μπολσονάρου δήλωσε στο Reuters ότι μιλούσε με τον γιο του σχεδόν καθημερινά, αρνούμενος οποιαδήποτε συντονισμένη προσπάθεια άσκησης πίεσης από τις ΗΠΑ για λογαριασμό του. Είπε ότι περίμενε ότι ο γιος του θα ζητούσε την αμερικανική υπηκοότητα για να αποφύγει την επιστροφή στη Βραζιλία.

Μια πενταμελής επιτροπή δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου εξέτασε και επικύρωσε την απόφαση του Μοράες το απόγευμα της Παρασκευής.

