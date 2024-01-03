Οι ΗΠΑ «απορρίπτουν» δηλώσεις υπουργών του Ισραήλ περί «μετανάστευσης» των Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας

Η αμερικανική διπλωματία υπογράμμισε χθες Τρίτη πως «απορρίπτει» δηλώσεις ισραηλινών υπουργών περί επιστροφής εβραίων εποίκων στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη και περί «ενθάρρυνσης» του παλαιστινιακού πληθυσμού να «μεταναστεύσει».

«Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τις πρόσφατες δηλώσεις των ισραηλινών υπουργών Μπεζαλέλ Σμότριτς και Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, που τάσσονται υπέρ της μετεγκατάστασης των Παλαιστινίων εκτός της Λωρίδας της Γάζας», τόνισε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Μάθιου Μίλερ, χαρακτηρίζοντας «ανεύθυνες» τις τοποθετήσεις αυτές.

Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, τάχθηκε προχθές Δευτέρα υπέρ της επιστροφής εβραίων εποίκων στη Λωρίδα της Γάζας και της «ενθάρρυνσης» του παλαιστινιακού πληθυσμού να μεταναστεύσει, μια ημέρα έπειτα από παρόμοια τοποθέτηση του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

«Είναι αναγκαία η προώθηση λύσης που θα ενθαρρύνει τη μετανάστευση των κατοίκων της Γάζας. Αυτή είναι σωστή, δίκαιη, ηθική και ανθρωπιστική λύση», είπε ο κ. Μπεν Γκβιρ κατά τη διάρκεια εργασιών της παράταξής του. Οι δηλώσεις του αναρτήθηκαν από τον ίδιο σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Απευθύνω κάλεσμα στον πρωθυπουργό και στον υπουργό Εξωτερικών, προσφέρεται η ευκαιρία να εφαρμοστεί σχέδιο που θα ενθαρρύνει τη μετανάστευση των κατοίκων της Γάζας προς άλλες χώρες του κόσμου», πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι η αποχώρηση των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας θα άνοιγε τον δρόμο για να δημιουργηθούν ξανά εβραϊκοί οικισμοί στον παλαιστινιακό θύλακο.

Οι δηλώσεις αυτές είναι «εμπρηστικές και ανεύθυνες», έκρινε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, συμπληρώνοντας πως «η ισραηλινή κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού (Μπενιαμίν Νετανιάχου) μας έχει πει επανειλημμένα (...) ότι τέτοιες δηλώσεις δεν αντανακλούν την πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί ότι «η Γάζα είναι παλαιστινιακή γη και θα παραμείνει παλαιστινιακή γη», επέμεινε.

Η κυβέρνηση του κ. Νετανιάχου, συμμαχία κομμάτων της δεξιάς, της άκρας δεξιάς και υπερορθόδοξων εβραϊκών σχηματισμών, κατηγορείται εξάλλου πως ενίσχυσε το βάρος των εποίκων στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.