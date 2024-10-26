Λογαριασμός
Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν στους όρους της χορήγησης δανείου ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία

Το πακέτο χρηματοοικονομικής βοήθειας θα εξυπηρετηθεί και θα αποπληρωθεί από τα έκτακτα έσοδα των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Οι ηγέτες της G7 κατέληξαν σε συμφωνία για τους όρους της χορήγησης δανείου ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Το πακέτο χρηματοοικονομικής βοήθειας θα εξυπηρετηθεί και θα αποπληρωθεί από τα έκτακτα έσοδα των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της G7.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

