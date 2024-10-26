Τουλάχιστον δύο νεκροί και 10 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στην πόλη Ντνίπρο της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον περιφερειάρχη Σερχίι Λισάκ.

Ειδικότερα, κατά την πυραυλική επίθεση, που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, καταστράφηκε ένα διώροφο κτίριο κατοικιών και σωστικά συνεργεία αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Ζημιές υπέστησαν άλλα τέσσερα κτίρια σε κοντινή απόσταση.

Δύο γυναίκες βρήκαν τον θάνατο, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Λισάκ, ο οποίος συμπλήρωσε πως δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένας 17χρονος και ένα κοριτσάκι 8 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.