Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 10 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο

Ειδικότερα, κατά την πυραυλική επίθεση, που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, καταστράφηκε ένα διώροφο κτίριο κατοικιών και σωστικά συνεργεία αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Ρωσική επίθεση στην ανατολική Ουκρανία

Τουλάχιστον δύο νεκροί και 10 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στην πόλη Ντνίπρο της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον περιφερειάρχη Σερχίι Λισάκ.

Ειδικότερα, κατά την πυραυλική επίθεση, που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, καταστράφηκε ένα διώροφο κτίριο κατοικιών και σωστικά συνεργεία αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Ζημιές υπέστησαν άλλα τέσσερα κτίρια σε κοντινή απόσταση.

Δύο γυναίκες βρήκαν τον θάνατο, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Λισάκ, ο οποίος συμπλήρωσε πως δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένας 17χρονος και ένα κοριτσάκι 8 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία Νεκροί τραυματίες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark