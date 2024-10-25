Βηρυτός: 2 πλήγματα στα νότια προάστια μετά την ισραηλινή εντολή εκκένωσης

Δύο ισραηλινά πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρυτού, μετά την εντολή εκκένωσης του τομέα από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος σφυροκοπά εδώ και έναν μήνα τα προπύργια της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ANI).

Εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFPTV) δείχνουν πυκνό γκρίζο καπνό να υψώνεται πάνω από τα νότια προάστια. "Η αεροπορία του εχθρού διεξήγαγε δύο νέες επιδρομές στο Χάρετ Χρέικ", δήλωσε το ΑΝΙ, επικαλούμενο μια από τις γειτονιές που κατονόμασε ο ισραηλινός στρατός στην εντολή εκκένωσης η οποία δημοσιεύτηκε 45 λεπτά πριν σημειωθούν τα πλήγματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

