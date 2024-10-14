«Στο κόκκινο» το μισό Iσραήλ: Πολίτες σπεύδουν στα καταφύγια

Εκατομμύρια Ισραηλινοί έσπευσαν σήμερα σε καταφύγια, καθώς ήχησαν οι σειρήνες στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ως απάντηση σε ρίψεις βλημάτων από τον Λίβανο, έγινε γνωστό από τον στρατό.

Λίγο μετά, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως τρία βλήματα διέσχισαν τον αέρα από τον Λίβανο προς την ισραηλινή επικράτεια κι ότι όλα τους αναχαιτίστηκαν.

Ισραηλινά αεριωθούμενα έπληξαν τον εκτοξευτή απ’ όπου ερρίφθησαν τα βλήματα, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Oι ΙDF υποστηρίζουν ότι περίπου 15 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς την περιοχή Άνω Γαλιλαία στο βορρά πριν από μία ώρα.

Προσθέτουν ότι κάποιες αναχαιτίστηκαν και οι υπόλοιπες έπεσαν σε ανοιχτούς χώρους.

Από την πλευρά της, η αστυνομία έκανε γνωστό πως οι σειρήνες ήχησαν κυρίως στο Τελ Αβίβ, οικονομικό κέντρο της χώρας, διευκρινίζοντας πως «έρευνες βρίσκονταν σε εξέλιξη για να εντοπιστούν τοποθεσίες που επλήγησαν από συντρίμμια των ρουκετών».

Οι ρίψεις αυτές έλαβαν χώρα την επομένη ενός πλήγματος με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χεζμπολάχ προς τη Χάιφα (βόρεια), που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις στρατιώτες, κατά τη διάρκεια της φονικότερης επίθεσης εναντίον του Ισραήλ από την έναρξη της ισραηλινής χερσαίας επίθεσης στον νότιο Λίβανο, στα τέλη Σεπτεμβρίου.

«Στο κόκκινο» τέθηκε το μισό Ισραήλ καθώς 240 περιοχές μπήκαν σε καθεστώς συναγερμού εξαιτίας πυραύλων που εκτοξεύθηκαν ενώ 221 drones σε σύνολο 1.200 έχουν ήδη περάσει την αεράμυνα της χώρας σήμερα.

Συνεδριάζει απόψε το συμβούλιο ασφαλείας υπό τον Νετανιάχου για τα αντίποινα στο Ιράν

ΟΠρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει απόψε στις 8:30 μ.μ. συμβούλιο ασφαλείας στο στρατιωτικό αρχηγείο της Kirya στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τους Times of Israel επικαλούμενο πληροφορίες από το γραφείο ενός από τους υπουργούς που συμμετέχουν.

Η συνάντηση πραγματοποιείται καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να επιμένει ότι θα απαντήσει στο Ιράν για την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους πριν από δύο εβδομάδες.

Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα σε περιοχή μακριά από προπύργια της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Oλα αυτά την ώρα που το Ισραήλ ολοένα και επεκτείνει τις επιχειρήσεις της στον βόρειο Λίβανο.

Συγκεκριμένα, το ισραηλινό χτύπημα έπληξε την περιοχή Αϊτού του βόρειου Λιβάνου, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής και του λιβανέζικου τηλεοπτικού σταθμού, μακριά από τα προπύργια της Χεζμπολάχ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Ερυθρός Σταυρός, έχει χτυπηθεί πολυκατοικία.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που μια περιοχή όπου κατά πλειοψηφία ζουν χριστιανοί γίνεται στόχος του Ισραήλ μετά από ένα χρόνο εχθροπραξιών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ισραήλ μπορεί να είχε βάλει στο στόχαστρο ανώτερο ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Το Al Mayadeen που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ λέει ότι υπάρχουν «μάρτυρες» στην επίθεση.

