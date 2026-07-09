Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, κι απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής.

Σε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» των αμερικανικών βάσεων Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν. Απείλησαν πως θα επεκτείνουν τα αντίποινα και σε άλλες χώρες της περιοχής αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε νέα πλήγματα.

Εκρήξεις στο Μπαχρέιν

Νωρίτερα, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, σειρήνες συναγερμού ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν αμέσως μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης πως θα ανταποδώσουν τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

The siren has been sounded. Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place . — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 9, 2026

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στο Κουβέιτ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες επίσης ότι απωθούν «εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», λίγη ώρα αφού οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν πως θα ανταποδώσουν τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

«Το γενικό επιτελείο στρατού διευκρινίζει ότι αν ακουστούν εκρήξεις, θα αποτελούν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εχθρικών επιθέσεων», ανέφεραν χρησιμοποιώντας τυποποιημένες διατυπώσεις μέσω X οι ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να αναφέρουν ρητώς ποια είναι η προέλευση των επιθέσεων.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/jqR7huoRTO — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 9, 2026

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.