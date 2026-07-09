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Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν

Εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων των αμερικανικών βάσεων Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν

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Φρουροί της επανάστασης

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, κι απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής.

Σε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» των αμερικανικών βάσεων Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν. Απείλησαν πως θα επεκτείνουν τα αντίποινα και σε άλλες χώρες της περιοχής αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε νέα πλήγματα.

Εκρήξεις στο Μπαχρέιν

Νωρίτερα, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, σειρήνες συναγερμού ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν αμέσως μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης πως θα ανταποδώσουν τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στο Κουβέιτ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες επίσης ότι απωθούν «εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», λίγη ώρα αφού οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν πως θα ανταποδώσουν τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

«Το γενικό επιτελείο στρατού διευκρινίζει ότι αν ακουστούν εκρήξεις, θα αποτελούν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εχθρικών επιθέσεων», ανέφεραν χρησιμοποιώντας τυποποιημένες διατυπώσεις μέσω X οι ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να αναφέρουν ρητώς ποια είναι η προέλευση των επιθέσεων.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φρουροί της Επανάστασης μπαχρέιν Κουβέιτ ΗΠΑ Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν
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