Ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε προχθές Τρίτη έκκληση να συγκεντρωθούν δωρεές 296 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί τους επόμενους έξι μήνες βοήθεια σε 1,3 εκατ. πληγέντες του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου.

«Έχουμε σαφές σχέδιο: χρειαζόμαστε 296 εκατομμύρια δολάρια για να φτάσουμε σε 1,3 εκατομμύριο ανθρώπους με κοινωνικοοικονομικές ανάγκες για έξι μήνες. Πρόκειται για σχέδιο με χρονικό περιορισμό», είπε ο Τομ Φλέτσερ από τη Βενεζουέλα, παρεμβαίνοντας μέσω βιντεοσύνδεσης σε συνεδρίαση κρατών μελών του ΟΗΕ.

Η έκκληση προστίθεται σε σχέδιο για τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, κοστολογημένο στα 632 εκατ. δολάρια, που ανακοινώθηκε στις αρχές της χρονιάς, όταν υπολογιζόταν ήδη πως χρειάζονταν αρωγή σχεδόν 8 εκατομμύρια πολίτες.

Λίγο πριν η χώρα υποστεί την καταστροφή της 24ης Ιουνίου, για το σχέδιο αυτό δεν είχαν εξασφαλιστεί παρά μόνο 115 εκατ. δολάρια, αλλά, έπειτα από αύξηση των συνεισφορών, είναι πλέον διαθέσιμα 300 εκατ. δολάρια.

Ο Τομ Φλέτσερ εξήρε τους δωρητές για τις συνεισφορές που έκαναν αμέσως μετά τους σεισμούς. Αλλά τόνισε πως «έχουμε ακόμη (χρηματοδοτικό) κενό 627 εκατομμυρίων δολαρίων για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες».

Στην ίδια συνεδρίαση, που έγινε ψηφιακά, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, ο Ιβάν Χιλ, κάλεσε να αποδεσμευτούν πόροι του κράτους της Λατινικής Αμερικής που έχουν παγώσει στο πλαίσιο κυρώσεων σε βάρος της χώρας του.

«Θέλουμε να απευθύνουμε έκκληση σε όλες τις χώρες που διατηρούν ακόμη δεσμευμένους πόρους που ανήκουν στη Βενεζουέλα να τους αποδεσμεύσουν ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση», είπε ο κ. Χιλ.

Στους 3.811 οι νεκροί

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των νεκρών από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα ανήλθε στους 3.811, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη ο βουλευτής Χόρχε Ροντρίγκεζ.

Ο νεότερος απολογισμός ανεβάζει τον αριθμό των τραυματιών στους 16.740, ενώ παράλληλα καταγράφεται σημαντική αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που έμειναν χωρίς κατοικία, οι οποίοι ανέρχονται πλέον σε 17.907 (86.794 οικογένειες).

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, 6.462 άνθρωποι διασώθηκαν.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 3.685 νεκρούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.