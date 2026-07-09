«Η Αμερική δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι ο εκφοβισμός και η παραβίαση υποσχέσεων δεν θα παραμείνουν πλέον χωρίς κόστος. Θα το πω ξεκάθαρα: αν επιτεθείτε, θα δεχθείτε πλήγμα» ανέφερε ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ταυτόχρονα, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει μόνο μέσω «ιρανικών ρυθμίσεων» και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών.

آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست. شفاف بگویم: بزنید، می‌خورید.



دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت: تنگه هرمز، فقط با «ترتیبات ایرانی» باز می‌شود نه با تهدیدات آمریکایی. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 9, 2026

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι «η εποχή του εκφοβισμού και του εκβιασμού (από τις ΗΠΑ) τελείωσε. Δεν οδηγεί πουθενά», τονίζοντας «δεν υποχωρούμε», ενώ ταυτόχρονα παρέθεσε μια λίστα με αυτές που ισχυρίζεται ότι αποτελούν παραβιάσεις της εκεχειρίας από την Αμερικανική πλευρά.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου αναφέρει:

Κύριες Παραβιάσεις Μνημονίου κατανόησης (MοU) από τις ΗΠΑ:

Παραβίαση των ιρανικών προσαρμογών στο Στενό

Συνεχείς απειλές για περαιτέρω επιθέσεις

Επαναφορά κυρώσεων πετρελαίου

Επιθέσεις στη νότια Ινδία

Συνεχιζόμενη σιωνιστική επιθετικότητα στον Λίβανο

Major MOU Violations by the US:



Violating Iranian adjustments in the Strait



Persistent threats of further strikes



Reinstating oil sanctions



Attacks on southern Iran



Continued Zionist aggression on🇱🇧



The era of bullying and extortion is over. It leads nowhere. We don’t fold. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 8, 2026

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Πηγή: skai.gr

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