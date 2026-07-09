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Γκαλιμπάφ: Το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει μόνο μέσω «ιρανικών ρυθμίσεων» και όχι με αμερικανικές απειλές

«Θα το πω ξεκάθαρα: αν επιτεθείτε, θα δεχθείτε πλήγμα» ανέφερε ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του

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Γκαλιμπάφ

«Η Αμερική δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι ο εκφοβισμός και η παραβίαση υποσχέσεων δεν θα παραμείνουν πλέον χωρίς κόστος. Θα το πω ξεκάθαρα: αν επιτεθείτε, θα δεχθείτε πλήγμα» ανέφερε ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ταυτόχρονα, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει μόνο μέσω «ιρανικών ρυθμίσεων» και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι «η εποχή του εκφοβισμού και του εκβιασμού (από τις ΗΠΑ) τελείωσε. Δεν οδηγεί πουθενά», τονίζοντας «δεν υποχωρούμε», ενώ ταυτόχρονα παρέθεσε μια λίστα με αυτές που ισχυρίζεται ότι αποτελούν παραβιάσεις της εκεχειρίας από την Αμερικανική πλευρά.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου αναφέρει:

Κύριες Παραβιάσεις Μνημονίου κατανόησης (MοU) από τις ΗΠΑ:

  • Παραβίαση των ιρανικών προσαρμογών στο Στενό
  • Συνεχείς απειλές για περαιτέρω επιθέσεις
  • Επαναφορά κυρώσεων πετρελαίου
  • Επιθέσεις στη νότια Ινδία
  • Συνεχιζόμενη σιωνιστική επιθετικότητα στον Λίβανο

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ Ιράν ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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