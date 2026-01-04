Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο των ΗΠΑ δήλωσαν ότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ τους παραπλάνησαν σε πρόσφατες ενημερώσεις σχετικά με τα σχέδιά τους για τη Βενεζουέλα, επιμένοντας ότι δεν σχεδίαζαν αλλαγή καθεστώτος στο Καράκας.

Ο γερουσιαστής της Νέας Υόρκης Τσακ Σούμερ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, δήλωσε ότι σε τρεις απόρρητες ενημερώσεις του είχε ειπωθεί πως η κυβέρνηση δεν επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος ούτε σχεδιάζει να προχωρήσει σε στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα.

Ο Σούμερ αναμένεται, όπως σημειώνει ο Guardian, να πιέσει την επόμενη εβδομάδα για τη διεξαγωγή ψηφίσματος σχετικά με τις «πολεμικές εξουσίες» του προέδρου και συγκεκριμένα για να περιοριστεί η δυνατότητα του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε περαιτέρω στρατιωτική δράση χωρίς ρητή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο.

Κανονικά, η προεδρία οφείλει να ενημερώνει το Κογκρέσο πριν από οποιαδήποτε κήρυξη πολέμου, όμως σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκαν το γεγονός ότι δεν ενημέρωσαν εκ των προτέρων το Κογκρέσο για την επιχείρηση.

«Καλέσαμε τα μέλη του Κογκρέσου αμέσως μετά. Δεν είναι το είδος της αποστολής για την οποία μπορείς να κάνεις προ-ενημέρωση του Κογκρέσου», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους. «Απλώς δεν είναι το είδος της αποστολής που μπορείς να προαναγγείλεις, γιατί θέτει σε κίνδυνο την επιχείρηση».

«Το Κογκρέσο έχει την τάση να κάνει διαρροές. Αυτό δεν θα ήταν καλό», τόνισε από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.