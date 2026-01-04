Βερολίνο: 38.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Εν μέσω ψύχους δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στο νοτιοδυτικό Βερολίνο παραμένουν εδώ και μέρες χωρίς ρεύμα, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν πιθανό εμπρησμό.Από την γενικευμένη διακοπή ρεύματος στο νοτιοδυτικό Βερολίνο, τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, επηρεάζονται μέχρι αυτή την ώρα ακόμα 38.000 νοικοκυριά εν μέσω μάλιστα χαμηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου Stromnetz Berlin, η διακοπή αναμένεται να διαρκέσει, για την πλειονότητα των νοικοκυριών, μέχρι την επόμενη Πέμπτη. Αιτία είναι η πολύπλοκη επισκευή καλωδίων που περνούν από το κανάλι Τέλτοου.



Η γερμανική πυροσβεστική προσφέρει στους πολίτες χώρους φιλοξενίας έκτακτης ανάγκης καθώς και σημεία φόρτισης κινητών τηλεφώνων. Τις τελευταίες μέρες το Βερολίνο αντιμετωπίζει χιονοπτώσεις και θερμοκρασίες γύρω στο μηδέν. Σε πολλές συνοικίες και προάστια της γερμανικής πρωτεύουσας τα φανάρια δεν λειτουργούν, τα σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά. Μετ΄ εμποδίων λειτουργούν ακόμα και τα συστήματα τηλεθέρμανσης, μιας και αντλίες και ρυθμιστές λειτουργούν με ρεύμα.

Πηγή: Deutsche Welle

Περιπολικά με μεγάφωνα γυρνούν στις πληγείσες περιοχές μεταφέροντας στους πολίτες πολύτιμες πληροφορίες. Η αστυνομία παρέχει επίσης πρακτικές συμβουλές μέσω των κοινωνικών δικτύων. Σε ανάρτηση σημειώνεται, μεταξύ άλλων, για παράδειγμα:«Ελέγξτε αν υπάρχει δυνατότητα να μείνετε με φίλους ή συγγενείς. Χρησιμοποιήστε κινητά τηλέφωνα με μέτρο. Σκεφτείτε τους ηλικιωμένους και ευάλωτους ανθρώπους και προσφέρετε βοήθεια. Φροντίστε να έχετε δίπλα σας φακούς ή ραδιόφωνα με μπαταρίες». Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βίντσεντς Κας δηλώνει ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη στη συνοικία Στέγκλιτς Τσέλεντορφ, στο οποίο βρίσκονται πολλά ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων καθώς και νοσοκομεία. Η πυροσβεστική έχει ήδη μεταφέρει κατοίκους και ασθενείς σε ιδρύματα περιοχών που διαθέτουν ρεύμα.Χωρίς ρεύμα δεν λειτουργεί τίποταΤην ίδια στιγμή οι πυροσβεστικές αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για χρήση θερμαντικών σωμάτων αερίου σε εσωτερικούς χώρους. Συμβουλεύουν επίσης τους κατοίκους σε περίπτωση διακοπών στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να απευθύνονται, αν παραστεί ανάγκη, στον πλησιέστερο πυροσβεστικό σταθμό, το πιο κοντινό αστυνομικό τμήμα ή ακόμα και τους οδηγούς αστικών λεωφορείων. Παρακινούν εκτός αυτού τους κατοίκους να επικοινωνούν με συγγενείς στις πληγείσες περιοχές μήπως εκείνοι χρειάζονται βοήθεια.Σύμφωνα με τον διαχειριστική Stromnetz Berlin, η γενικευμένη διακοπή ρεύματος είναι συγκρίσιμη με εκείνη του περασμένου Σεπτεμβρίου στο νοτιοανατολικό Βερολίνο, όταν περίπου 50.000 νοικοκυριών έμειναν για μέρες χωρίς ρεύμα. Η αιτία τότε ήταν μια πολιτικά υποκινούμενη εμπρηστική επίθεση σε δύο πυλώνες.Έρευνες για ενδεχόμενη δολιοφθοράΚαι σε αυτή τη διακοπή η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά υποψίες για εμπρησμό. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Berliner Zeitung, οι διωκτικές αρχές εντόπισαν ύποπτα ίχνη στο χιόνι.Στο διαδίκτυο, η αστυνομία ζητά την στήριξη των πολιτών: «Εάν έχετε πληροφορίες σχετικά με τις πυρκαγιές στα καλώδια ή παρατηρήσει κάτι ύποπτο στην περιοχή της Bremer Straße της συνοικίας Λιχτερφέλντε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά». Προς το παρόν πάντως η Υπηρεσία Προστασία του Συντάγματος διερευνά επιστολή ανάληψης ευθύνης.Πηγή: dpa, afp

