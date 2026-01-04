Γάζα: Τρεις νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά ισραηλινών δυνάμεων στο Χαν Γιούνις

Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιους σε ξεχωριστά περιστατικά στην πόλη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, την Κυριακή, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Διασώστες ανέφεραν ότι μεταξύ των νεκρών είναι ένα αγόρι 15 ετών, ένας ψαράς που σκοτώθηκε εκτός των περιοχών που παραμένουν υπό ισραηλινή κατοχή στον θύλακα, καθώς και ένας τρίτος άνδρας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ανατολικά της πόλης, σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο.

Ο ισραηλινός στρατός δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο για τα περιστατικά που αναφέρθηκαν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένως αεροπορικές επιδρομές από τότε που τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία τον Οκτώβριο, λέγοντας ότι στόχος τους είναι να αποτραπούν επιθέσεις ή να καταστραφεί υποδομή ενόπλων οργανώσεων.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι 420 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας, ενώ ένοπλοι έχουν σκοτώσει τρεις ισραηλινούς στρατιώτες.

Ισραήλ και Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας, η οποία επιτεύχθηκε με διαμεσολάβηση υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

