H λύση των δύο κρατών στη Γάζα βρίσκεται «στην εντατική», λέει ο ΟΗΕ

Η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανάγκη να διασφαλίσει άμεση ανθρωπιστική πρόσβαση και να αναζωογονήσει τη διπλωματική διαδικασία στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε αυτό το κλίμα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνεδρίασε υπό την προεδρία της Ελλάδας επικεντρώθηκε στην επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή και στην προοπτική της ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Στην εντατική»

Η Ειδική Συντονίστρια του ΟΗΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, Σίγκριντ Κάαγκ, προειδοποίησε ότι η Γάζα βρίσκεται στα πρόθυρα λιμού. Τόνισε ότι ολόκληρος ο πληθυσμός διατρέχει κίνδυνο, καθώς οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων καταστρέφουν κρίσιμες υποδομές. Ζήτησε επίσης άμεση και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση και σημαντική αύξηση των παραδόσεων βοήθειας.

Η κ. Κάαγκ επισήμανε ότι η λύση των δύο κρατών βρίσκεται «στην εντατική», λόγω της κλιμάκωσης των εποικισμών, των κατασχέσεων γης και της βίας των εποίκων στη Δυτική Όχθη. Αν δεν αναστραφεί αυτή η πορεία, προειδοποίησε, η δυνατότητα εφαρμογής της λύσης των δύο κρατών ενδέχεται να εξαφανιστεί.

Επίσης, αναφέρθηκε και στη διεθνή διάσκεψη που θα συνδιοργανώσουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία τον Ιούνιο για το θέμα. Η κ. Κάαγκ τόνισε ότι η διάσκεψη αυτή δεν πρέπει να εξελιχθεί σε άσκηση ρητορικής, αλλά να δώσει ουσιαστική ώθηση για τον τερματισμό της κατοχής και την επίτευξη της λύσης δύο κρατών βάσει του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ.

Σέκερης: Πλήρης και ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης ζήτησε την άμεση, πλήρη και ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλα τα μέρη της Λωρίδας της Γάζας, καθώς ολόκληρος ο πληθυσμός της διατρέχει τεράστιο κίνδυνο λιμού και τόνισε ότι η μερική επανέναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας δεν επαρκεί.

Εξέφρασε έντονη ανησυχία για την επίθεση εναντίον αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και εργαζομένων στη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας και υπογράμμισε τη σημασία των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη μόνιμης και βιώσιμης εκεχειρίας όπως και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο κ. Σέκερης τόνισε ακόμη ότι η Διάσκεψη του Ιουνίου αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την αναζωογόνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ενωμένων Εθνών.

«Συλλογική τιμωρία μέσω λιμού»

Ο Παλαιστίνιος Μόνιμος Παρατηρητής στον ΟΗΕ πρέσβης Ριγιάντ Μανσούρ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί την ανθρωπιστική βοήθεια ως όπλο πολέμου, χαρακτηρίζοντας τον αποκλεισμό της βοήθειας ως «συλλογική τιμωρία μέσω λιμού».

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε ρίζες σαν λαός στην Παλαιστίνη περισσότερο από τα ελαιόδεντρα. Δεν θα φύγουμε ποτέ. Δεν θα μαραζώσουμε. Μένουμε στην πατρίδα μας και θα επιτύχουμε τα αναφαίρετα δικαιώματα μας αργά ή γρήγορα», ανέφερε ο κ. Μανσούρ.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ κατήγγειλε ότι η Χαμάς εκμεταλλεύεται την ανθρωπιστική βοήθεια για στρατιωτικούς σκοπούς.

Εκβιασμός των ΜΚΟ από τον ΟΗΕ

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ πρέσβης Ντάνι Ντανόν έκανε λόγο για εκβιασμό των ΜΚΟ που συμμετέχουν στο νέο μηχανισμό βοήθειας από τον ΟΗΕ.

«Ο ΟΗΕ χρησιμοποιεί απειλές, εκφοβισμό και αντίποινα κατά των ΜΚΟ που επιλέγουν να συμμετάσχουν στο νέο μηχανισμό ανθρωπιστικής βοήθειας. Ορισμένες μεγάλες διεθνείς ΜΚΟ έλαβαν την απόφαση να συμμετάσχουν στη νέα πρωτοβουλία βοήθειας. Αγνόησαν τις εκκλήσεις του ΟΗΕ για μποϊκοτάζ. Επέλεξαν να δράσουν επειδή πραγματικά νοιάζονται».

Σε αντίποινα, ανέφερε ο κ. Ντανόν, χωρίς καμία συζήτηση ή δέουσα διαδικασία, ο ΟΗΕ αφαίρεσε αυτές τις ΜΚΟ από την κοινή βάση δεδομένων βοήθειας. Αυτή η βάση δεδομένων είναι το κεντρικό σύστημα για την παρακολούθηση των παραδόσεων βοήθειας στη Γάζα. Δημιουργήθηκε και εγκρίθηκε βάσει ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Πρόσθεσε επίσης ότι ο εκβιασμός του ΟΗΕ ήταν «μαφιόζικος».

«Προτρέπω τα Ηνωμένα Έθνη: Μην αφήνετε τους εγωισμούς να μπαίνουν στη μέση. Συνεργαστείτε με τον νέο μηχανισμό. Έχει ξεκινήσει και είναι λειτουργικός. Να μετατοπίσετε την προσοχή σας από τις δραματικές δηλώσεις στον Τύπο και τον εκφοβισμό των ΜΚΟ στο έργο που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνετε για να σώσετε ζωές», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.