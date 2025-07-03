Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνίζεται να διαπραγματευτεί μια εμπορική συμφωνία υψηλού διακυβεύματος με την Ουάσινγκτον, παλεύει παράλληλα να επιδείξει ενότητα. Αλλά στο παρασκήνιο, οι εθνικές διαιρέσεις απειλούν να αποδυναμώσουν το διαπραγματευτικό της χέρι, σχολιάζει το Politico.

«Κανείς στην Ευρώπη δεν θέλει κλιμάκωση», δήλωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. «Κανείς δεν θέλει σύγκρουση».

Αυτό είναι επίσης ένα μήνυμα που ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, θα επιθυμούσε να μεταφέρει κατά τη συνάντησή του με τον Εκπρόσωπο Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, την Πέμπτη για έναν ενδεχομένως αποφασιστικό γύρο συνομιλιών. Θα είναι η τελευταία ευκαιρία να επιτευχθεί μια αρχική πολιτική συμφωνία πριν από την προθεσμία της 8ης Ιουλίου που έθεσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να επιτευχθεί μια συμφωνία ή αλλιώς να επιβληθούν «αμοιβαίοι» δασμοί 50%.

Ωστόσο, μακριά από τον διπλωματικό χορό, οι χώρες της ΕΕ δεν συμφωνούν πάντα για το πώς να αντιμετωπίσουν τον Λευκό Οίκο. Και όπως συμβαίνει συχνά, η ποικιλομορφία απόψεων που έχουν οι 27 εθνικοί ηγέτες του μπλοκ - όλοι εξυπηρετούν ομάδες εγχώριων συμφερόντων και ψηφοφόρους - δυσκολεύει τον Σέφτσοβιτς να επιτύχει μια σκληρή συμφωνία.

Στην τελική ευθεία, οι Βρυξέλλες συνεχίζουν να πιέζουν για τη μείωση του βασικού δασμού 10% που επέβαλε ο Τραμπ στους περισσότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ τον Απρίλιο. Ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι έτοιμη να αποδεχθεί το δασμό 10% σε περίπτωση που πληρούνται και άλλοι όροι, όπως η παροχή άμεσης ανακούφισης σε συγκεκριμένους κλάδους.

«Υπάρχουν κάποιες διαφορές που αναδύονται, οι οποίες πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητηθούν και να συνταχθούν γρήγορα, επειδή πρόκειται για πρόβλημα», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Politico ο Μπράντο Μπενιφέι, ανώτερος νομοθέτης που προεδρεύει της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την άλλη ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εμπορίου έδωσε μια άλλη εικόνα. «Υπήρξε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη μας, σε σχέση με το συνηθισμένο, γι' αυτό και είχαμε αυτό το πολύ εντυπωσιακό επίπεδο ενότητας από την αρχή», δήλωσε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες την Τετάρτη.

Συγκρούσεις βαρέων βαρών

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είναι οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές μιας γρήγορης συμφωνίας.

Σε μια σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα, ο Μερτς υποστήριξε ότι «είναι καλύτερο να ενεργούμε γρήγορα και απλά παρά αργά και με εξαιρετικά περίπλοκο τρόπο». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, «επισήμανε μεμονωμένους κλάδους... στη Γερμανία - τη χημική βιομηχανία, τη φαρμακευτική βιομηχανία, τη μηχανολογία, τη χαλυβουργία, το αλουμίνιο, την αυτοκινητοβιομηχανία - [που] όλοι επιβαρύνονται αυτή τη στιγμή με τόσο υψηλούς δασμούς που πραγματικά θέτουν τις εταιρείες σε κίνδυνο».

Η Μελόνι — σύμμαχος του Τραμπ — περιέγραψε τον αμερικανικό δασμό 10% ως «όχι ιδιαίτερα επιδραστικό για εμάς». Ένας διπλωμάτης της ΕΕ, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του περιέγραψε τη Ρώμη ως «αρκετά πρόθυμη να διατηρήσει καλές σχέσεις και πρόθυμη να δεχτεί πολλά» στις συνομιλίες για τους δασμούς.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, πιέζει από την πλευρά του κυρίως για χαμηλότερους συντελεστές για συγκεκριμένους τομείς, όπως η ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία που κινεί την οικονομία της, η οποία βασίζεται στις εξαγωγές. Αυτό έχει γίνει δεκτό με ικανοποίηση στην Ουάσινγκτον, με τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ να παρατηρεί τον περασμένο μήνα ότι «η Γερμανία θα ήθελε να κάνει μια συμφωνία - αλλά δεν τους επιτρέπεται».

Σύμφωνα με τον ανώτερο εμπειρογνώμονα εμπορίου στο think tank ODI στις Βρυξέλλες, Ντέιβιντ Κλέιμαν κάτι τέτοιο μπορεί να μην είναι προς το ευρύτερο ευρωπαϊκό συμφέρον.

«Η Επιτροπή μέχρι στιγμής — ευτυχώς — έχει αντισταθεί στα πιο άμεσα γερμανικά ένστικτα», δήλωσε ο Κλέιμαν.

Συμμετρία στην ασυμμετρία

Στο άλλο άκρο του φάσματος βρίσκονται το Παρίσι και η Μαδρίτη, οι οποίες θέλουν να αντισταθούν στις σκληρές διαπραγματευτικές τακτικές του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες της ΕΕ οι οποίοι επίσης θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Στη σύνοδο κορυφής της περασμένης εβδομάδας, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν — ο οποίος πιέζει εδώ και εβδομάδες τον Τραμπ να άρει όλους τους δασμούς — αρχικά υποστήριξε πως δεν πρέπει να βιαστούν να αποδεχτούν μια «ασύμμετρη» συμφωνία μόνο και μόνο για να τηρηθεί η προθεσμία του Τραμπ. Στο τέλος της συνάντησης, ωστόσο, υπέδειξε ότι μπορεί να είναι πρόθυμος να αποδεχτεί δασμούς 10% υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ έχει γευτεί την οργή του Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε με νέους δασμούς τη Μαδρίτη την περασμένη εβδομάδα, αφού ο Σάντσεθ αρνήθηκε να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες όπως οι υπόλοιποι σύμμαχοι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Την ίδια ώρα, οι μικρότερες χώρες παρουσιάζουν επίσης τις δικές τους απαιτήσεις — όλες πρόθυμες να προστατεύσουν τις δικές τους ευαίσθητες βιομηχανίες.

Η διάσπαση επηρεάζει επίσης το εγχειρίδιο αντιποίνων της ΕΕ, το οποίο και προετοιμάζει η Επιτροπή προκειμένου να είναι έτοιμη να απαντήσει γρήγορα σε περίπτωση που χρειαστεί.

Πηγή: skai.gr

