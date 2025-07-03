Λογαριασμός
Το δώρο του Ερντογάν στους νεόνυμφους και η απάντησή τους - Δείτε βίντεο

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος πήγε σε ένα γάμο και ρώτησε τον γαμπρό ποιο δώρο του αρέσει

Τουρκία: Το δώρο του Ερντογάν στους νεόνυμφους και η απάντησή τους

Το ανέκδοτο με τον Ανδρέα Παπανδρέου που ρωτούσε υπουργό του τι ώρα είναι και αυτός απαντούσε «ό,τι ώρα θέλετε εσείς πρόεδρε» θύμισε το περιστατικό με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
 



Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε επίσκεψη σε ένα γάμο και ρώτησε τον γαμπρό ποιο δώρο του αρέσει.

«Όποιο εσείς θεωρήσετε κατάλληλο» απάντησε ο γαμπρός. «Ωραία, εσένα ποιο σου αρέσει»  ρώτησε τη νύφη ο Τούρκος πρόεδρος, αλλά ούτε αυτή θέλησε να πάρει θέση: «όποιο αρέσει σε εσάς, αυτό είναι κατάλληλο για εμάς» ανέφερε. 

