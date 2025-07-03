Τουρκία: Το δώρο του Ερντογάν στους νεόνυμφους και η απάντησή τους

Το ανέκδοτο με τον Ανδρέα Παπανδρέου που ρωτούσε υπουργό του τι ώρα είναι και αυτός απαντούσε «ό,τι ώρα θέλετε εσείς πρόεδρε» θύμισε το περιστατικό με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.







Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε επίσκεψη σε ένα γάμο και ρώτησε τον γαμπρό ποιο δώρο του αρέσει.



«Όποιο εσείς θεωρήσετε κατάλληλο» απάντησε ο γαμπρός. «Ωραία, εσένα ποιο σου αρέσει» ρώτησε τη νύφη ο Τούρκος πρόεδρος, αλλά ούτε αυτή θέλησε να πάρει θέση: «όποιο αρέσει σε εσάς, αυτό είναι κατάλληλο για εμάς» ανέφερε.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir düğünde gelin ve damada saat hediye etti:



Erdoğan: Hangisini beğendin?

Damat: Siz hangisini uygun görürseniz.



Erdoğan: ⁠Peki sen hangisini beğendin?

Gelin: Sizin beğendiğiniz en uygun bizim için.pic.twitter.com/wAclS6Ce6l — DarkWeb Haber (@darkwebhaber) July 1, 2025

Πηγή: skai.gr

