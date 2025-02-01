Τραμπ: Διέταξα αεροπορικές επιδρομές κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Σομαλία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι διέταξε στρατιωτικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον ηγετικών μελών του Ισλαμικού Κράτους στη Σομαλία.

«Αυτοί οι δολοφόνοι, τους οποίους βρήκαμε κρυμμένους σε σπηλιές, απείλησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Συμμάχους μας», είπε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. «Τα χτυπήματα κατέστρεψαν τις σπηλιές στις οποίες ζουν και σκότωσαν πολλούς τρομοκράτες χωρίς να βλάψουν τους αμάχους».

Τα πλήγματα του Σαββάτου πραγματοποιήθηκαν στα βουνά Γκόλις, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος πρόσθεσε ότι μια αρχική εκτίμηση έδειξε ότι σκοτώθηκαν πολλά μέλη. Είπε ότι δεν τραυματίστηκαν πολίτες.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτές τις λεπτομέρειες.

Ο Χέγκσεθ είπε ότι τα χτυπήματα υποβαθμίζουν την ικανότητα του Ισλαμικού Κράτους «να σχεδιάζει και να διεξάγει τρομοκρατικές επιθέσεις» απειλώντας τις ΗΠΑ, τους εταίρους τους και αθώους πολίτες.

«Στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάντα έτοιμες να βρουν και να εξαλείψουν τρομοκράτες που απειλούν τις ΗΠΑ και τους συμμάχους μας, ακόμη και όταν διεξάγουμε ισχυρή προστασία των συνόρων και πολλές άλλες επιχειρήσεις υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ», είπε. μια δήλωση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν περιοδικά αεροπορικές επιδρομές στη Σομαλία εδώ και χρόνια, υπό τις κυβερνήσεις των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών.

Ένα χτύπημα, το οποίο στόχευε επίσης μαχητές του Ισλαμικού Κράτους, πραγματοποιήθηκε από τις ΗΠΑ σε συντονισμό με τη Σομαλία πέρυσι. Σκότωσε τρία μέλη της ομάδας, ανέφερε ο αμερικανικός στρατός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.