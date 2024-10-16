Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Δήλωση για τη Λωρίδα της Γάζας εξέδωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι, κάνοντας λόγο για «δεινή ανθρωπιστική κατάσταση» και ανακοινωνοντας αίτημα για έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σημειώνει ότι η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες επιδεινώνεται και πως τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι ελάχιστα τρόφιμα έχουν εισέλθει στην περιοχή τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

«Το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει ότι οι άμαχοι είναι προστατευμένοι και να διασφαλίσει ότι οι διάδρομοι είναι ανοιχτοί για να επιτρέπεται η διέλευση βοήθειας που θα σώσει ζωές. Μαζί με τους Γάλλους και Αλγερινούς ομολόγους μας έχουν ζητήσει έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα», πρόσθεσε ο κ. Λάμι.

Υπενθύμισε πως όσο διαρκεί η σύρραξη όλες οι πλευρές δεσμεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Πρόσθεσε πως λόγω των ανησυχιών επ’ αυτού, το Ην. Βασίλειο έχει αναστείλει άδειες εξαγωγής όπλων προς το Ισραήλ, χωρίς αυτό να αλλάζει τη «σταθερή» βρετανική υποστήριξη της ασφάλειας του Ισραήλ.

«Μαζί με τους διεθνείς εταίρους μας συνεχίζουμε να καλούμε σε άμεση εκεχειρία για να επιτραπεί να περάσει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια και να φύγουν οι εναπομείναντες όμηροι», καταλήγει η δήλωση του Ντέιβιντ Λάμι.

