Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο CNN αναμένουν ότι το Ισραήλ θα απαντήσει στην ιρανική επίθεση αυτού του μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Νωρίτερα, άλλη αμερικανική πηγή είπε στο αμερικανικό δίκτυο ότι το ισραηλινό σχέδιο απάντησης στο Ιράν είναι έτοιμο.



Το χρονοδιάγραμμα και οι παράμετροι των αντιποίνων του Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχουν αποτελέσει αντικείμενο έντονης συζήτησης εντός της κυβέρνησης του Ισραήλ, και δεν σχετίζονται άμεσα με το χρονοδιάγραμμα των αμερικανικών εκλογών, επέμεναν οι αμερικανικές πηγές. Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου - που περιγράφεται από ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης ως «βαθιά εναρμονισμένος» με την αμερικανική πολιτική - φαίνεται πολύ ευαίσθητος σε οποιεσδήποτε πιθανές πολιτικές συνέπειες των ενεργειών του Ισραήλ στις ΗΠΑ, είπαν.

Η κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει αναδειχθεί ως επίμονο ζήτημα στις αμερικανικές εκλογές. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και κατ' επέκταση η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις έχουν αντιμετωπίσει πιέσεις για τον χειρισμό της κρίσης. Εν τω μεταξύ, οι Ρεπουμπλικάνοι - συμπεριλαμβανομένου του τέως προέδρου Ντόναλντ Τραμπ - κατηγόρησαν την αμερικανική κυβέρνηση ότι δεν ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά στην κρίση και «έριξε τον κόσμο στο χάος».Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, η αμερικανική κυβέρνηση έχει αρχίσει να ασκεί νέες πιέσεις στο Ισραήλ για να βελτιώσει τις ανθρωπιστικές συνθήκες στη Γάζα. Σε μια αυστηρή επιστολή που αποκαλύφθηκε αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν προειδοποίησαν το Ισραήλ ότι η αποτυχία να παραδώσει περισσότερη βοήθεια στον θύλακα θα μπορούσε να προκαλέσει διακοπή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας. Πάντως, σχολιάζει το CNN, η επιστολή δεν υπογράφηκε από τον πρόεδρο ή την αντιπρόεδρο, ενώ κανένας εκ των οποίων δεν απείλησε δημόσια ότι θα διακόψει τη βοήθεια προς το Ισραήλ, παρά την πίεση από την αριστερά.Η προθεσμία για να επιτραπεί περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα λήγει μετά τις εκλογές. Και η αμερικανική προειδοποίηση ήρθε την ίδια εβδομάδα που έφτασε στο Ισραήλ Αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό και εξαρτήματα του προηγμένου συστήματος αεράμυνας THAAD.Με τη μέρα της ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν να πλησιάζει, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγκτσί επικοινώνησε με τον γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες . Στη συνομιλία αυτή, ο Ιρανός ΥΠΕΞ, αναφέρθηκε «στην καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση που προκαλεί η συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα και η επιθετικότητα του σιωνιστικού καθεστώτος στον Λίβανο», και ζήτησε από τον Γκουτέρες να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες της διεθνούς οργάνωσης για «να σταματήσει τα εγκλήματα και τις επιθέσεις του Ισραήλ και να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο και τη Γάζα».

