Οι αρχές των ΗΠΑ ταυτοποιούν πυρομανή οπλοφόρο που δολοφόνησε δυο πυροσβέστες στην πολιτεία Άινταχο

Πυρομανής νεαρός οπλοφόρος ο οποίος αρχικά έβαλε φωτιά σε δασική έκταση και κατόπιν έστησε ενέδρα, άνοιξε πυρ και σκότωσε δυο πυροσβέστες που πήγαν να επέμβουν στις βορειοδυτικές ΗΠΑ ταυτοποιήθηκε χθες από τις αρχές, που πάντως ανέφεραν ότι τα κίνητρά του παραμένουν μυστήριο.

Επρόκειτο για τον 20χρονο Γουές Ρόλι, που βρέθηκε νεκρός χθες Κυριακή στο Άινταχο, διευκρίνισε ο σερίφης της κομητείας Κουτενάι, ο Ρόμπερτ Νόρις.

«Φαίνεται πως αυτοκτόνησε», εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή καμιά ένδειξη όσον αφορά το κίνητρο», διευκρίνισε.

Όμως «έχουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ήθελε, κάποια στιγμή, να γίνει πυροσβέστης», πρόσθεσε, σημειώνοντας που οι αστυνομικοί που διενεργούν την έρευνα δεν γνωρίζουν ως αυτό το στάδιο «αν υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στην επιθυμία κι αυτό που έγινε χθες».

Σύμφωνα με τον σερίφη Νόρις, ο Γουές Ρόλι καταγόταν από την Καλιφόρνια κι είχε ζήσει σε διάφορες περιοχές της αμερικανικής Δύσης. Είχε λευκό ποινικό μητρώο.

Εκτός από τους πυροσβέστες που σκότωσε, τραυμάτισε τρίτο, που χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Οι αρχές ανέφεραν προχθές Κυριακή πως θεωρούσαν πως ο δράστης της επίθεσης έκανε εμπρησμό και έστησε ενέδρα, ενεργώντας «από πρόθεση».

Κάπου 300 άνδρες των υπηρεσιών επιβολής του νόμου αναπτύχθηκαν στην ορεινή περιοχή της κομητείας Κουτενάι, που είχε καλύψει πυκνός λευκός καπνός.

Οι ΗΠΑ πληρώνουν εξαιρετικά βαρύ τίμημα για την ευρεία διάδοση των πυροβόλων όπλων στην επικράτειά τους και τη μεγάλη ευκολία με την οποία αποκτά πρόσβαση σε αυτά οποιοσδήποτε Αμερικανός.

Στη χώρα κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα όπλα από ό,τι κάτοικοι. Ο ένας ενήλικος στους τρεις διαθέτει τουλάχιστον ένα και σχεδόν ο ένας στους δύο ενηλίκους ζει σε νοικοκυριό όπου υπάρχει τουλάχιστον ένα.

Συνέπεια της διάδοσης αυτής είναι η χώρα καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη θνησιμότητας εξαιτίας οπλοχρησίας από οποιοδήποτε άλλο οικονομικά ανεπτυγμένο κράτος.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Gun Violence Archive, το 2024 έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες πάνω από 16.000 άνθρωποι στη χώρα, χωρίς να λογαριάζονται καν οι αυτοκτονίες.

Και τουλάχιστον 17.927 άνθρωποι δολοφονήθηκαν με τη χρήση πυροβόλων όπλων το 2023 στις ΗΠΑ, κατά τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), της κυριότερης ομοσπονδιακής υπηρεσίας δημόσιας υγείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.