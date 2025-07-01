Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, ο Αμπάς Αραγτσί, απέκλεισε χθες Δευτέρα την ταχεία επανέναρξη των έμμεσων διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του επαναλαμβάνοντας πως η Τεχεράνη θέλει να έχει εκ των προτέρων εγγυήσεις από την Ουάσιγκτον πως δεν θα εξαπολύσει νέους βομβαρδισμούς στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Δεν νομίζω πως οι διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν τόσο γρήγορα», απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί ερωτηθείς από το CBS για τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά τον οποίο οι συνομιλίες θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν από αυτή την εβδομάδα.

«Προκειμένου να αποφασίσουμε να εμπλακούμε ξανά (σε διαπραγματεύσεις), χρειάζεται πρώτα να είμαστε βέβαιοι πως η Αμερική δεν θα μας βάλει ξανά στο στόχαστρο εξαπολύοντας επίθεση εν μέσω των συνομιλιών», εξήγησε ο κ. Αραγτσί.

«Θα χρειαστούμε χρόνο», πρόσθεσε, τονίζοντας ωστόσο ότι «οι πόρτες της διπλωματίας δεν κλείνουν ποτέ».

Ο κ. Αραγτσί ερωτήθηκε επίσης για την εκτίμηση του γενικού διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι πως το Ιράν διαθέτει τις τεχνικές δυνατότητες για να αρχίσει να εμπλουτίζει εκ νέου ουράνιο μέσα σε «μερικούς μήνες».

«Δεν μπορεί κάποιος να αφανίσει την τεχνολογία και την επιστήμη του εμπλουτισμού με βομβαρδισμούς», απάντησε ο ιρανός ΥΠΕΞ. «Αν έχουμε τη βούληση να προχωρήσουμε ξανά στον τομέα αυτόν, και η βούληση υπάρχει, μπορούμε γρήγορα να επισκευάσουμε τις ζημιές και να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί δήλωσε σε συνέντευξή του στο BBC ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη δεν έχουν συμφωνήσει ούτε για την «ημερομηνία», ούτε για τον «τρόπο» που θα ξαναρχίσουν συνομιλίες — οι δυο χώρες, σημειωτέον, δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις από το 1979.

«Θέλουμε απάντηση στο εξής ερώτημα: θα γίνουμε μάρτυρες νέας επίθεσης ενόσω θα συμμετέχουμε σε διάλογο;», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει ποια είναι η θέση τους» γι’ αυτό, συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε σαφές χθες πως «δεν πρόσφερε τίποτα» στο Ιράν και «δεν του μιλάει», μερικές ημέρες αφού διεμήνυσε πως δεν θα δίσταζε να διατάξει να βομβαρδιστεί εκ νέου η χώρα, αν θεωρήσει πως επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται επί δεκαετίες πως έχει σκοπό.

«Δεν προσφέρω ΤΙΠΟΤΑ στο Ιράν, αντίθετα με τον (πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ) Ομπάμα, που τους έδωσε δισεκατομμύρια δολάρια» στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2015, επισήμως του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης (ΚΟΣΔ), τόνισε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους μέσω Truth Social.

«Δεν μιλάω καν μαζί τους (σ.σ. με τους Ιρανούς) αφότου ΑΦΑΝΙΣΑΜΕ τις πυρηνικές εγκαταστάσεις τους», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τη 13η Ιουνίου αεροπορικούς βομβαρδισμούς εύρους άνευ προηγουμένου εναντίον του Ιράν, σκοτώνοντας ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και κορυφαίους επιστήμονες του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε πως σκοπός του πολέμου αυτού ήταν να εμποδιστεί η Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που διαψεύδει πως επιδίωξε ποτέ η ηγεσία της χώρας, επιμένοντας ωστόσο να διατρανώνει πως είναι «νόμιμο» δικαίωμά της να έχει πολιτικό πρόγραμμα για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας.

Ο πόλεμος αυτός 12 ημερών τερματίστηκε την 24η Ιουνίου, όταν τέθηκε σε εφαρμογή εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ, δυο μέρες μετά την απόφασή του αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά να πλήξουν τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά.

Ο αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε πως «χωρίς καμιά αμφιβολία» θα δώσει διαταγή στο Πεντάγωνο να προχωρήσει σε νέους βομβαρδισμούς σε περίπτωση που το Ιράν αρχίσει να εμπλουτίζει ουράνιο σε επίπεδο που θα του επέτρεπε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.

Ο Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί επέμεινε χθες πως είναι δικαίωμα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο κατά το 60% για την παραγωγή ενέργειας.

«Το επίπεδο μπορεί να συζητηθεί, η δυναμικότητα μπορεί να συζητηθεί, αλλά το να μας λέτε (...) πως θέλετε να έχουμε μηδέν εμπλουτισμό, κι αν δεν συμφωνήσουμε θα μας βομβαρδίσετε, αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας», τόνισε ο υφυπουργός.

