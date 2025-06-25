Κολομβία: Η οικογένεια του γερουσιαστή Ουρίμπε, που έγινε στόχος απόπειρας δολοφονίας, ζητεί να δικαστεί ο πρόεδρος Πέτρο

Η οικογένεια του γερουσιαστή της δεξιάς και υποψήφιου για την προεδρία Μιγκέλ Ουρίμπε, θύματος απόπειρας κατά της ζωής του στην πρωτεύουσα της Κολομβίας στην αρχή του μήνα, ζήτησε να προσαχθεί σε δίκη ο πρόεδρος της χώρας Γουστάβο Πέτρο για διωγμό και υποκίνηση μίσους μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε χθες Τρίτη συνήγορός της.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος χρησιμοποίησε λόγο «μίσους» και «στιγματισμού» του γερουσιαστή Ουρίμπε πριν από την επίθεση εναντίον του υποψηφίου την 7η Ιουνίου, όταν ο 39χρονος γερουσιαστής της δεξιάς τραυματίστηκε από σφαίρες, εξήγησε ο Βίκτορ Μοσκέρα στον Τύπο.

Η προσφυγή κατατέθηκε σε επιτροπή έρευνας της κάτω Βουλής της Κολομβίας, που ενδέχεται να διαβιβάσει τον φάκελο στο Ανώτατο Δικαστήριο, τον θεσμό που είναι αρμόδιο για να δικάζει προέδρους στην Κολομβία δυνάμει του Συντάγματος.

Ο Μιγκέλ Ουρίμπε, μορφή της δεξιάς αντιπολίτευσης, χτυπήθηκε από τρεις σφαίρες, δυο από τις οποίες τον πέτυχαν στο κεφάλι, καθώς μιλούσε σε υποστηρικτές του σε πάρκο στην Μπογοτά.

Έκτοτε νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και έχει υποβληθεί σε τουλάχιστον τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις.

Χθες η κλινική της πρωτεύουσας όπου βρίσκεται έκανε λόγο για «βελτίωση» της κατάστασης της υγείας του, που πάντως συνεχίζει να χαρακτηρίζει «κρίσιμη».

Άνθρωποι προσεύχονται έξω από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο Κολομβιανός γερουσιαστής Μιγκέλ Ουρίμπε Τουρμπάι, αφού πυροβολήθηκε σε πολιτική συγκέντρωση, στην Μπογκοτά της Κολομβίας, Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025

Έφηβος 14 ή 15 ετών, που φέρεται να είναι πληρωμένο πιστόλι και να πυροβόλησε τον πολιτικό, και τρεις ενήλικοι, που φέρονται να ενέχονται στο έγκλημα, έχουν συλληφθεί και τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Όλοι δήλωσαν αθώοι.

Οι αρχές συνεχίζουν να διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθεί ποιος ή ποιοι είναι ο ή οι ηθικοί αυτουργοί.

Σύμφωνα με τον συνήγορο Μοσκέρα, η οικογένεια του κ. Ουρίμπε πιστεύει πως ο πρόεδρος Πέτρο δημιούργησε «κλίμα που μπορεί να οδήγησε σε αυτή την επίθεση». Πρόσθεσε πως βασίζει την προσφυγή εναντίον του προέδρου σε περίπου πενήντα αναρτήσεις του στο X.

Ο Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος πρόεδρος της Κολομβίας ο οποίος ανήκει στην αριστερά, επέκρινε συχνά τον Μιγκέλ Ουρίμπε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως διότι είχε απορρίψει σχέδια νόμου που κατέθεσε η κυβέρνησή του.

Δυο ημέρες πριν από την επίθεση, είχε καταφερθεί εναντίον του «εγγονού του προέδρου που διέταξε να βασανιστούν 10.000 Κολομβιανοί», αναφερόμενος στον Χούλιο Σέσαρ Τουρμπάι (1978-1982), που επικρινόταν έντονα για την εκστρατεία σκληρής καταστολής εναντίον της ακροαριστερής οργάνωσης ανταρτών M-19, στην οποία ανήκε και ο ίδιος ο πρόεδρος στα νιάτα του.

Από την δική του πλευρά, ο Γουστάβο Πέτρο κρίνει πως η απόπειρα εναντίον του Μιγκέλ Ουρίμπε είχε σκοπό να αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνησή του και η χώρα.

Ο κ. Ουρίμπε, εκλεγμένος με το κόμμα Δημοκρατικό Κέντρο (CD, δεξιά) του πρώην προέδρου Άλβαρο Ουρίμπε –δεν είναι συγγενείς, πρόκειται για απλή συνωνυμία–, ανακοίνωσε τον Οκτώβριο πως σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου του 2026.

Μητέρα του γερουσιαστή ήταν η Ντιάνα Τουρμπάι, γνωστή δημοσιογράφος που έχασε τη ζωή της το 1991, σε αποτυχημένη επιχείρηση διάσωσης μετά την απαγωγή της από το καρτέλ της Μεδεγίν του Πάμπλο Εσκόμπαρ. Στην υπόθεσή της είναι αφιερωμένο το βιβλίο του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες Η είδηση μιας απαγωγής (στα ελληνικά εκδ. Λιβάνης, 1996).

