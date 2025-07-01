Ισημερινός: Νέα καταδίκη του πρώην αντιπροέδρου Γκλας για υπόθεση διαφθοράς

Η δικαιοσύνη του Ισημερινού καταδίκασε σε νέα βαριά ποινή κάθειρξης για υπόθεση διαφθοράς τον άλλοτε αντιπρόεδρο της χώρας Χόρχε Γκλας, ήδη φυλακισμένο για άλλες υποθέσεις της ίδιας φύσης, μετά την πολύκροτη σύλληψή του σε έφοδο της αστυνομίας στην πρεσβεία του Μεξικού το 2024, παρότι του είχε χορηγηθεί πολιτικό άσυλο.

Αντιπρόεδρος επί προεδρίας του σοσιαλιστή Ραφαέλ Κορέα (2007-2017) από το 2013 μέχρι το 2017, ο κ. Γκλας, 55 ετών, άκουσε να του επιβάλλεται νέα ποινή κάθειρξης 13 ετών πρωτοδίκως.

Δικαζόταν για κατάχρηση κεφαλαίων την περίοδο που ηγήθηκε επιτροπής επιφορτισμένης με την επίβλεψη της εκτέλεσης έργων ανοικοδόμησης, έπειτα από καταστροφικό σεισμό το 2016 που έπληξε δυο παραθαλάσσιες επαρχίες.

Επιβλήθηκε «η βαρυτέρα ποινή» που προβλεπόταν, τόνισε η δικάστρια Μερσέδες Καϊσέδο στην ακροαματική διαδικασία στο Κίτο.

Ο κ. Γκλας έχει ήδη περάσει χρόνια στη φυλακή κι ακόμη δεν έχει εκτίσει εξ ολοκλήρου την ποινή οκτώ ετών κάθειρξης που του επιβλήθηκε για ακόμη δυο υποθέσεις διαφθοράς, στη μια από τις οποίες εμπλεκόταν η Οντεμπρέχτ, βραζιλιάνικη κατασκευαστική εταιρεία συνώνυμη με πολλαπλά σκάνδαλα στη Λατινική Αμερική.

Η κ. Καϊσέδο αποφάνθηκε πως ο Χόρχε Γκλας και ο πρώην τεχνικός γραμματέας της κυβερνητικής επιτροπής Κάρλος Μπερνάλ ευνόησαν την εκτέλεση έργων που δεν σχετίζονταν με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισμού, που άφησε πίσω σχεδόν 700 νεκρούς.

Επέβαλε την ίδια ποινή σε βάρος του κ. Μπερνάλ, που καταδικάστηκε επίσης, όπως και ο κ. Γκλας, να πληρώσει πρόστιμο 250 εκατ. δολαρίων.

Και οι δυο κρίθηκαν ένοχοι για συνέργεια στο έγκλημα της κατάχρησης κεφαλαίων διότι «βοήθησαν» στο ποινικό αδίκημα, πάντα κατά την έδρα.

Η υπεράσπιση του πρώην αντιπροέδρου επιχειρηματολόγησε πως δεν παρουσιάστηκε καμιά απόδειξη για κατάχρηση δημοσίου χρήματος για προσωπικό όφελος ή προς όφελος τρίτων, δεν υπήρξε ζημία για τα δημόσια ταμεία, και η υπόθεση εντασσόταν στον πολιτικό διωγμό του εντολέα της.

Ο Χόρχε Γκλας εξέτιε από το 2017 ποινή για υπόθεση διαφθοράς αλλά αφέθηκε ελεύθερος το 2022 έπειτα από προσφυγή του στη δικαιοσύνη. Όμως κατόπιν η απόφαση να αποφυλακιστεί αναιρέθηκε.

Τον Δεκέμβριο του 2023 προσέφυγε στη μεξικανική πρεσβεία στο Κίτο, προτού υπάρξει απόφαση της δικαιοσύνης για την υπόθεση που έκλεισε χθες, όπου ζήτησε πολιτικό άσυλο.

Τον Απρίλιο του 2024, έφοδος της αστυνομίας στην πρεσβεία είχε αποτέλεσμα τη σύλληψή του και πυροδότησε διπλωματική κρίση ανάμεσα στον Ισημερινό και το Μεξικό, που παραμένει άλυτη. Το Μεξικό έχει διακόψει τις διμερείς σχέσεις.

