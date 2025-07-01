Η Παραγουάη προμηθεύεται έξι μαχητικά αεροσκάφη από τη Βραζιλία στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών

Η Παραγουάη παρέλαβε χθες Δευτέρα από τη Βραζιλία τέσσερα από τα έξι ελαφριά μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων –καταδιωκτικά, επίθεσης, εκ του σύνεγγυς υποστήριξης– τύπου Super Tucano (Embraer) που παρήγγειλε έναντι 105 εκατομμυρίων δολαρίων, εξοπλισμό που, τουλάχιστον στη θεωρία, θα επιτρέψει την ενίσχυση του αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών.

Η γεωγραφική θέση της, στο κεντρικό τμήμα της νότιας Αμερικής, κι η βαθιά ριζωμένη διαφθορά κάνουν την Παραγουάη πλατφόρμα παράνομης εμπορίας κάθε λογής (ανθρώπων, ναρκωτικών, όπλων...). Διάφορες ισχυρές συμμορίες, όπως ιδίως η βραζιλιάνικη PCC (Primeiro Comando da Capital, «πρώτη διοίκηση της πρωτεύουσας»), είναι γνωστό πως δρουν στην επικράτεια της Παραγουάης, που γειτονεύει με τη Βραζιλία και με την Αργεντινή.

«Για πάρα πολύ καιρό, η χώρα μας στερείτο δυνατοτήτων ως προς την άμυνα και την ασφάλεια», συνόψισε ο παραγουανός πρόεδρος Σαντιάγο Πένια κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής χθες.

Απαριθμώντας τους «κινδύνους» με τους οποίους είναι αντιμέτωπη το τρέχον διάστημα η χώρα της Λατινικής Αμερικής, στάθηκε «στο οργανωμένο έγκλημα, στη διακίνηση ναρκωτικών, τα διεθνή εγκλήματα που δεν γνωρίζουν σύνορα ούτε εθνικότητες».

«Η Παραγουάη είναι η μοναδική χώρα της περιοχής ο εναέριος χώρος της οποίας στερείτο οποιονδήποτε έλεγχο», ανέφερε από την πλευρά του ο επικεφαλής της πολεμικής αεροπορίας Χούλιο Φουγιαόντο. Με τα Super Tucano A29, «διαθέτουμε τώρα εργαλεία για να δουλέψουμε», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Πένια έκρινε πως με τα αεροσκάφη αυτά, εξαιρετικά ευέλικτα, η πολεμική αεροπορία θα είναι σε θέση να αναχαιτίζει αν χρειάζεται δεκάδες μικρά αεροσκάφη που περνούσαν κατά κανόνα ανεξέλεγκτα από τον παραγουανό εναέριο χώρο ή έκαναν ενδιάμεσο σταθμό στη χώρα προτού κατευθυνθούν στη Βραζιλία, στην Αργεντινή ή στην Ευρώπη.

