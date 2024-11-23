Oι αγρότες ξανάρχονται στο Βερολίνο

Οι αγρότες ξανάρχονται στο Βερολίνο με τρακτέρ και προκαλούν κυκλοφοριακά προβλήματα σε κεντρικούς κόμβους της γερμανικής πρωτεύουσας σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή.



Γερμανικά μέσα, κυρίως του Βερολίνου, κάνουν λόγο για περίπου 1.000 τρακτέρ και η πλευρά των διαδηλωτών υπολογίζει έως και 10.000 διαδηλωτές με τους αριθμούς ακόμη να μην επιβεβαιώνονται.



Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν πρόκειται για μια συντονισμένη έκκληση για διαδήλωση από τις ενώσεις αγροτών της Γερμανίας, όπως είχε συμβεί στα τέλη του 2023 και στις αρχές του 2024. Οι αγρότες που κατεβαίνουν στους δρόμους επικαλούνται το δικαίωμά τους στη διαμαρτυρία και ζητούν ακρόαση στη Βουλή για θέματα αγροτικής πολιτικής και ενεργειακής ασφάλειας.



Η διαδήλωση επίσημα διοργανώνεται από την ένωση «Χέρι με μέρι για την χώρα μας» (Hand in Hand für unser Land). Αν και τα αιτήματα είναι ασαφή σε σχέση με τις διεκδικήσεις τον περσινό χειμώνα, με μήλον της έριδος τότε τις περικοπές στις αγροτικές επιδοτήσεις για το ντίζελ, αυτή τη φορά οι διαδηλωτές ζητούν λιγότερη γραφειοκρατία, φοροελαφρύνσεις, περισσότερη διαφάνεια, επενδύσεις στον αγροτικό τομέα αλλά και προσωπική ευθύνη από τους πολιτικoύς.



Ζητούν επίσης κοινωνική δικαιοσύνη, συνεπή εφαρμογή των νόμων για το άσυλο και τη μετανάστευση αλλά και διασφάλιση της ειρήνης, εντός και εκτός των γερμανικών συνόρων.

Εργαλειοποίηση από την ακροδεξιά;

Σύμφωνα με την εφημερίδα Tagesspiegel του Βερολίνου προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι στη λίστα των ομιλητών στις νέες διαμαρτυρίες συναντά κανείς και γνωστούς λαϊκιστές από τον χώρο της ακροδεξιάς. Η κινητοποίηση των αγροτών έγινε μέσω διαδικτύου και social media, κυρίως μέσω Tik Tok και Telegram.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ίδια εφημερίδας, ένα όνομα τραβά κυρίως τα βλέμματα. Ο λόγος για τον Άνσελμ Λεντς, θιασώτη θεωριών συνωμοσίας και εκδότη του εντύπου «Δημοκρατική Αντίσταση», το οποίο άρχισε να κυκλοφορεί την περίοδο της πανδημίας και είναι γνωστό για τη διάδοση fake news. O ίδιος στο παρελθόν είχε απευθύνει έκκληση σε οπαδούς του για «επανάσταση» και είχε χαρακτηρίσει τη γερμανική κυβέρνηση «φασιστική».



Μεταξύ των ομιλητών συγκαταλέγεται και ο επιχειρηματίας Άξελ Τρουκ από τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ο οποίος είχε στο παρελθόν χαρακτηρίσει τον εμβολιασμό κατά της Covid-19 «γενοκτονία». Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί συναντά κανείς εξτρεμιστικές απόψεις αλλά και αντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας.



Ενδιαφέρον έχει πάντως ότι η Ένωση Γερμανών Αγροτών (DBV), η οποία βρισκότανπίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις του περσινού «χειμώνα της οργής» αποστασιοποιείται από τις κινητοποιήσεις αυτού του Σαββατοκύριακου.

