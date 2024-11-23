Μπορέλ: Οι κυβερνήσεις της ΕΕ δεν μπορούν να επιλέγουν αν θα εφαρμόζουν ή όχι τα εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να επιλέγουν αν θα εφαρμόζουν ή όχι τα εντάλματα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά δύο μελών της ισραηλινής ηγεσίας και ενός διοικητή της Χαμάς, δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, του μέχρι πρότινος ισραηλινού υπουργού Αμυνας Γιόαβ Γκάλαντ και του αρχηγού της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ Ιμπραχίμ Αλ-Μάσρι, που θεωρούνται ύποπτοι για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπογράψει την ιδρυτική συνθήκη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που ονομάζεται Καταστατικό της Ρώμης.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηλώσει την προσήλωσή τους στο Καταστατικό της Ρώμης αν χρειασθεί, αλλά ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν προσκάλεσε τον Νετανιάχου να επισκεφθεί την Ουγγαρία διαβεβαιώνοντάς τον ότι εκεί δεν διατρέχει κίνδυνο.

«Οι χώρες που έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμη είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν την απόφαση του Δικαστηρίου. Δεν είναι προαιρετικό», δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κύπρο για να συμμετάσχει σε συμπόσιο ισραηλινών και παλαιστίνιων ακτιβιστών για την ειρήνη.

Οι ίδιες αυτές υποχρεώσεις είναι δεσμευτικές και για τις χώρες που είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Θα ήταν πολύ αστείο αν οι νεοφερμένοι έχουν μία υποχρέωση που τα ήδη μέλη δεν τηρούν», δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ στο Reuters.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν την απόφαση του ΔΠΔ και το Ισραήλ χαρακτήρισε «αντισημιτικό» το διεθνές δικαστήριο.

«Κάθε φορά που κάποιος διαφωνεί με την πολιτική μίας ισραηλινής κυβέρνησης κατηγορείται για αντισημιτισμό», είπε ο Μπορέλ. «Έχω το δικαίωμα να επικρίνω τις αποφάσεις μιας ισραηλινής κυβέρνησης, είτε του Νετανιάχου είτε κάποιου άλλου, χωρίς να κατηγορούμαι για αντισημιτισμό. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Φτάνει!».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

