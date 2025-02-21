Εκλογές στη Γερμανία: Το σούπερ μάρκετ που δεν ψηφίζει AfD

Τελικά, αυτή τη φορά η αλυσίδα σούπερ μάρκετ EDEKA δεν δημοσίευσε κάποια εκλογική πρόθεση, όπως είχε κάνει στα τέλη του περασμένου Αυγούστου. Τότε ενόψει των εκλογών σε τρία κρατίδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας είχε εξηγήσει με ολοσέλιδη καταχώρησή της στις εφημερίδες FAZ και Zeit γιατί το μπλε δεν είναι επιλέξιμο για την ίδια. Μπλε είναι το χρώμα της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και η κίνηση αυτή είχε προκαλέσει ποικίλα σχόλια.

Μεταξύ άλλων, η εταιρεία εξηγούσε, χωρίς να αναφέρεται ονομαστικά στο συγκεκριμένο κόμμα, ότι υπάρχει μια «πολύχρωμη ποικιλία» στο τμήμα φρούτων και λαχανικών της - μόνο μπλε τρόφιμα δεν είναι υπαρκτά, καθώς αυτό το χρώμα αποτελεί «προειδοποίηση της φύσης» και, ως εκ τούτου, είναι ανυπόφορο. Αυτή τη φορά δεν έκανε κάτι ανάλογο, αλλά οι μνήμες από εκείνη την κίνηση είναι νωπές.

Πολλοί επιχειρηματίες έχουν εκφραστεί με ανησυχία για το ενδεχόμενο να προέκυπτε στη χώρα μια κυβέρνηση με συμμετοχή της AfD, ειδικά εκείνοι που απασχολούν πολυάριθμο αριθμό μη Γερμανών εργαζόμενων.

