«Απροειδοποίητες έρευνες στις σχολικές τσάντες» θα γίνονται από την άνοιξη στη Γαλλία στο πλαίσιο της μάχης κατά της βίας στα σχολεία ή κοντά σε σχολικά ιδρύματα, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εθνικής Παιδείας, Ελιζαμπέτ Μπορν.

Αυτές οι αιφνιδιαστικές έρευνες θα πραγματοποιούνται με «δυνάμεις της τάξης, αφού η δράση αυτή δεν εντάσσεται στις αρμοδιότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού», διευκρίνισε η υπουργός, η οποία εξέφρασε την ανησυχία της για «μια πολύ πιο εκτεταμένη χρήση αιχμηρών όπλων» από τους νέους.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, ένας 17χρονος μαθητής λυκείου τραυματίσθηκε σοβαρά από αιχμηρό όπλο στην αυλή του σχολείου του στο Μπανιέ, κοντά στο Παρίσι.

Η Μπορν επανέλαβε την πρόθεσή της να τροποποιήσει τον εκπαιδευτικό κώδικα ώστε, αν διαπιστώνεται κατοχή αιχμηρού όπλου μέσα σε σχολικό ίδρυμα, ο μαθητής που το κατέχει «θα οδηγείται συστηματικά ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου».

Μέχρι τώρα «αυτό εξαρτιόταν από την εκτίμηση του επικεφαλής του ιδρύματος», υπενθύμισε.

Επίσης η παράβαση θα επισημαίνεται «συστηματικά» στον εισαγγελέα.

Πριν από τις χειμερινές διακοπές, που άρχισαν το περασμένο Σάββατο στην περιφέρεια του Παρισιού, περισσότερα από 20 γυμνάσια και λύκεια του διαμερίσματος Σηκουάνα-Σεν-Ντενί, ενός από τα πιο φτωχά της Γαλλίας, τέθηκαν υπό την επιτήρηση 100 αστυνομικών, οι οποίοι αναπτύχθηκαν για να «εμποδίσουν την επανάληψη πράξεων βίας» κοντά σε σχολικά ιδρύματα έπειτα από σειρά περιστατικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

