Ύστερα από τρία συνεχή χρόνια στην κορυφή, η Βιέννη έπεσε στη δεύτερη θέση στη λίστα με τις πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου για το 2025, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη του Economist Intelligence Unit (EIU).

Η Κοπεγχάγη, η πρωτεύουσα της Δανίας, πήρε την πρώτη θέση, χάρη σε άριστες επιδόσεις στους τομείς της σταθερότητας, της εκπαίδευσης και των υποδομών.

Η Βιέννη υποχώρησε λόγω πτώσης στη βαθμολογία της σταθερότητας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ακύρωση συναυλίας της Taylor Swift μετά την απειλή για βόμβα.

Η κατάταξη αξιολογεί 173 πόλεις βάσει παραμέτρων όπως υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, πολιτική σταθερότητα, υποδομές και περιβάλλον.

Οι 10 πιο βιώσιμες πόλεις για το 2025

Κοπεγχάγη, Δανία Βιέννη, Αυστρία (ισοβαθμία) Ζυρίχη, Ελβετία (ισοβαθμία) Μελβούρνη, Αυστραλία Γενεύη, Ελβετία Σίδνεϊ, Αυστραλία Οσάκα, Ιαπωνία (ισοβαθμία) Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία (ισοβαθμία) Αδελαΐδα, Αυστραλία Βανκούβερ, Καναδάς

Πόλεις που υποχώρησαν Η Καλαγκάρι και το Τορόντο στον Καναδά σημείωσαν πτώση λόγω επιβάρυνσης στο σύστημα υγείας. Το ίδιο συνέβη με τις βρετανικές πόλεις Λονδίνο, Μάντσεστερ και Εδιμβούργο εξαιτίας κοινωνικών εντάσεων.

Πόλεις που ανέβηκαν Η πόλη Αλ Κομπάρ στη Σαουδική Αραβία και η Τζακάρτα της Ινδονησίας ανέβηκαν σημαντικά στην κατάταξη, λόγω βελτιώσεων στη σταθερότητα και στις δημόσιες υπηρεσίες.

Οι λιγότερο βιώσιμες πόλεις Τελευταία στη λίστα παραμένει η Δαμασκός στη Συρία, ενώ ακολουθούν η Τρίπολη (Λιβύη), η Ντάκα (Μπαγκλαντές), το Καράτσι (Πακιστάν) και το Αλγέρι (Αλγερία).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.