Ύστερα από τρία συνεχή χρόνια στην κορυφή, η Βιέννη έπεσε στη δεύτερη θέση στη λίστα με τις πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου για το 2025, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη του Economist Intelligence Unit (EIU).
Η Κοπεγχάγη, η πρωτεύουσα της Δανίας, πήρε την πρώτη θέση, χάρη σε άριστες επιδόσεις στους τομείς της σταθερότητας, της εκπαίδευσης και των υποδομών.
Η Βιέννη υποχώρησε λόγω πτώσης στη βαθμολογία της σταθερότητας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ακύρωση συναυλίας της Taylor Swift μετά την απειλή για βόμβα.
Η κατάταξη αξιολογεί 173 πόλεις βάσει παραμέτρων όπως υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, πολιτική σταθερότητα, υποδομές και περιβάλλον.
Οι 10 πιο βιώσιμες πόλεις για το 2025
- Κοπεγχάγη, Δανία
- Βιέννη, Αυστρία (ισοβαθμία)
- Ζυρίχη, Ελβετία (ισοβαθμία)
- Μελβούρνη, Αυστραλία
- Γενεύη, Ελβετία
- Σίδνεϊ, Αυστραλία
- Οσάκα, Ιαπωνία (ισοβαθμία)
- Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία (ισοβαθμία)
- Αδελαΐδα, Αυστραλία
- Βανκούβερ, Καναδάς
Πόλεις που υποχώρησαν
Η Καλαγκάρι και το Τορόντο στον Καναδά σημείωσαν πτώση λόγω επιβάρυνσης στο σύστημα υγείας. Το ίδιο συνέβη με τις βρετανικές πόλεις Λονδίνο, Μάντσεστερ και Εδιμβούργο εξαιτίας κοινωνικών εντάσεων.
Πόλεις που ανέβηκαν
Η πόλη Αλ Κομπάρ στη Σαουδική Αραβία και η Τζακάρτα της Ινδονησίας ανέβηκαν σημαντικά στην κατάταξη, λόγω βελτιώσεων στη σταθερότητα και στις δημόσιες υπηρεσίες.
Οι λιγότερο βιώσιμες πόλεις
Τελευταία στη λίστα παραμένει η Δαμασκός στη Συρία, ενώ ακολουθούν η Τρίπολη (Λιβύη), η Ντάκα (Μπαγκλαντές), το Καράτσι (Πακιστάν) και το Αλγέρι (Αλγερία).
