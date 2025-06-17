Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης της ιστορικής εμπορική συμφωνίας ΗΠΑ – Βρετανίας. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε τον φάκελο με τα κρίσιμα έγγραφα, τα πήρε ο αέρας και έπεσαν κάτω.

Άμεσα ανέλαβε δράση ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, σκύβοντας να μαζέψει τα έγγραφα. «Ουπς, συγγνώμη γι' αυτό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο», σημείωσε ο Στάρμερ.

Μάλιστα οι γκάφες δεν σταμάτησαν εκεί καθώς ο Τραμπ μπέρδεψε στη συνέχεια το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Το υπογράψαμε και έγινε. Έχουμε την εμπορική συμφωνία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια δίκαιη συμφωνία και για τους δύο. Θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, πολλά εισοδήματα», είπε ο Τραμπ.

Η Βρετανός πρωθυπουργός δεν τον διόρθωσε και σημείωσε πως είναι μια ολοκληρωμένη συμφωνία που «υλοποιεί τους δασμούς για τα αυτοκίνητα και την αεροδιαστημική» ενώ τη χαρακτήρισε «σημάδι δύναμης» μεταξύ Βρετανίας και Αμερικής, με τον Τραμπ να επαναλαμβάνει ότι είναι «δίκαιη» και για τα δύο έθνη.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

