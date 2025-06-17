Πυρά ισραηλινών αρμάτων μάχης στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 51 Παλαιστινίους ενώ περίμεναν φορτηγά με βοήθεια στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, προσθέτοντας ότι οι τραυματίες είναι δεκάδες.

Σύμφωνα με ιατρικό προσωπικό, κάτοικοι είπαν ότι ισραηλινά άρματα μάχης άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους απελπισμένων Παλαιστινίων που περίμεναν φορτηγά με βοήθεια κατά μήκος της κύριας ανατολικής οδού στη Χαν Γιουνίς, ενώ αναμένεται ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, καθώς πολλοί τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε δήλωση του υπουργείου προστίθεται ότι το Νοσοκομείο Νάσερ, όπου μεταφέρθηκαν τα θύματα, κατακλύσθηκε από τον μεγάλο αριθμό των νεκρών και των τραυματιών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σχόλια από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σχετικά με το επεισόδιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

