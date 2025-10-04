«Οδεύουμε σε μια δραματική εβδομάδα»: Προς εντατικές διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς

Εντατικές προμηνύονται οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία στη Γάζα, υπό τη «Δαμόκλειο σπάθη» του νέου τελεσιγράφου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τη Χαμάς, που επιτρέπει -συγκρατημένη- αισιοδοξία.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψει στην Αίγυπτο μαζί με Ισραηλινούς και Άραβες διαπραγματευτές για συνομιλίες σχετικά με τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ανέφεραν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης το Σάββατο.

Οι διαπραγματευτές της Χαμάς αναμένεται να φτάσουν στο Κάιρο το Σάββατο το βράδυ, με τις διαπραγματεύσεις να ξεκινούν την Κυριακή, σύμφωνα με το σαουδαραβικό μέσο ενημέρωσης Al Arabiya.

Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι υπάρχει περιορισμένος χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας, εξού και η βιασύνη για να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Οδεύουμε σε μια δραματική εβδομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο ισραηλινό μέσο ενημέρωσης N12, στη σκιά του τελεσίγραφου του Τραμπ που εκπνέει τη Δευτέρα στη 1 π.μ ώρα Ελλάδος.

Η συμφωνία, όπως αρχικά δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, εντός 72 ωρών από την επίτευξη συμφωνίας.

Ωστόσο, το N12 ανέφερε ότι το Ισραήλ κατανοεί ότι το χρονοδιάγραμμα για την απελευθέρωση των ομήρων θα μπορούσε να παραταθεί ανάλογα με την κατάσταση επί τόπου στη Γάζα.

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο AFP ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει έναν «ενδοπαλαιστινιακό διάλογο για την παλαιστινιακή ενότητα και το μέλλον της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας».

«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αμέσως διαπραγματεύσεις για να οριστικοποιήσουμε όλα τα ζητήματα», πρόσθεσε ο ανώνυμος αξιωματούχος της Χαμάς.

Το δίκτυο Al Sharq ανέφερε ότι το Ισραήλ φέρεται να θα παραδώσει 250 ισοβίτες και περισσότερους από 1.700 κρατούμενους που συνελήφθησαν μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Το N12 ανέφερε ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν ήδη αρχίσει να καταρτίζουν μια λίστα με τους κρατούμενους που θα μπορούσαν να απελευθερωθούν στο πλαίσιο των επισπευσμένων διαπραγματεύσεων. Και οι δύο πλευρές προετοιμάζουν επίσης χάρτες αποχώρησης.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία φέρεται να προσπαθεί να επιταχύνει τις συνομιλίες για τους ομήρους και θέλει να θέσει υπό συζήτηση την αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από τη Γάζα, την έννοια της πλήρους εκεχειρίας και τα ονόματα των Παλαιστίνιων κρατουμένων που πρόκειται να απελευθερωθούν.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά τη δήλωση του Παλαιστινιοαμερικανού διαπραγματευτή Μπισάρα Μπάμπα στο δίκτυο Walla ότι πιστεύει ότι η συμφωνία του Τραμπ για τη Γάζα «θα μπορούσε πράγματι να σηματοδοτήσει το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων».

«Πιστεύω ακράδαντα ότι συμβαίνουν καλά πράγματα τώρα», πρόσθεσε δε. «Μπορώ να δω μπροστά στα μάτια μου το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων», ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι θα προχωρούσε σε «αμυντικές επιχειρήσεις», αφότου ο Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει να χτυπά τη Γάζα για να επιτρέψει την επιστροφή των ομήρων.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τον βομβαρδισμό της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τους ομήρους έξω με ασφάλεια και γρήγορα! Αυτή τη στιγμή, είναι πολύ επικίνδυνο να το κάνουμε αυτό. Βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, πρόκειται για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Η Ισλαμική Τζιχάντ, σκληροπυρηνικός σύμμαχος της Χαμάς που κρατεί επίσης ομήρους, υποστήριξε νωρίτερα σήμερα την απάντηση της τελευταίας στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - μια κίνηση που θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την απελευθέρωση των Ισραηλινών που εξακολουθούν να κρατούνται από τις δύο αυτές οργανώσεις.

Η Χαμάς, αποδέχθηκε χθες, Παρασκευή, ορισμένα σημαντικά σημεία του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβανομένων του τερματισμού του πολέμου, της αποχώρησης του Ισραήλ και της απελευθέρωσης ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων Παλαιστινίων.

Πάντως, εάν οι συνομιλίες αποτύχουν, το Ισραήλ θα συνεχίσει να πολεμά στη Γάζα.

