Γάζα: Εσπευσμένες διαπραγματεύσεις και νέα τετελεσμένα

Στο Ισραήλ εκτιμούν ότι ο Τραμπ επέλεξε να αποτιμήσει την χθεσινή απάντηση της Χαμάς ως «αποδοχή του σχεδίου» ώστε να επιβάλλει «νέα τετελεσμένα» αιφνιδιάζοντας τον Νετανιάχου. Ξαναρχίζουν στο Κάιρο οι διαπραγματεύσεις.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Οι χθεσινές (Παρασκευή) δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, που αποτίμησαν την τελική απάντηση της Χαμάς ως θετική στο σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, πυροδότησαν σειρά εξελίξεων που οδηγούν στην άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Πρώτος στόχος των επικείμενων διαπραγματεύσεων θα είναι η απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων εκ μέρους της Χαμάς και η παράλληλη αποφυλάκιση εκατοντάδων Παλαιστινίων φυλακισμένων εκ μέρους του Ισραήλ εντός των πρώτων 72 ωρών εφαρμογής του σχεδίου. Ο καθορισμός του χρονικού σημείου έναρξης της κρίσιμης πρώτης 72ωρης προθεσμίας θα τεθεί στο επίκεντρο των επαφών που θα αρχίσουν στο Κάιρο τις επόμενες ώρες, κατ’αρχήν μεταξύ του Αμερικανού διαμεσολαβητή Στίβεν Γουίτκοφ, με την ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα υπό τον Υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ. Αντιπροσωπεία της Χαμάς φέρεται να οδεύει επίσης στο Κάιρο, σύμφωνα με το σαουδαραβικό δίκτυο Αλ-Χάνταθ. Παράλληλα, επί του πεδίου, ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες η κυβέρνηση Νετανιάχου έδωσε την εντολή στον στρατό «να παύσει τις επιχειρήσεις» στη Γάζα και να περιορίσει την παρουσία του «σε καθαρά αμυντικό επίπεδο», διατηρώντας τις θέσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του.

«Ξάφνιασμα» Νετανιάχου

Ωστόσο, η κινητικότητα που σημειώνεται από ισραηλινής πλευράς δεν θα ήταν ορθό να ερμηνευθεί απαραίτητα ως προθυμία. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Αμερικανο-Παλαιστίνιου άτυπου διαμεσολαβητή, Μπσάρα Μπάχμπαχ, στο δίκτυο Αλ-Αραμπία ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν διαβουλεύθηκε με τον Νετανιάχου προτού ερμηνεύσει ως «αποδοχή του σχεδίου» την χθεσινή ανακοίνωση-τελική απάντηση της Χαμάς. Η πληροφορία αυτή συμπίπτει με όσα δήλωσε σήμερα το πρωί στην κρατική ισραηλινή τηλεόραση υπό τον όρο της ανωνυμίας, ισραηλινός αξιωματούχος που εμπλέκεται ενεργά στις διαπραγματεύσεις, ότι ο Νετανιάχου «ξαφνιάστηκε» από τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ. Στην ανακοίνωσή της η Χαμάς δεν αναφέρθηκε καθόλου στην υποχρέωσή της να αφοπλιστεί ή ότι δεν θα έχει καμία απολύτως ανάμιξη στην διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού «της Γάζας της επόμενης μέρας», τόνισε η ίδια πηγή, υπονοώντας ότι η ισραηλινή πλευρά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Λευκός Οίκος στην πραγματικότητα «επέλεξε» να εκλάβει την απάντηση της Χαμάς ως «αποδοχή του σχεδίου», προσθέτοντας, όμως, ότι το Ισραήλ έχει πλέον ενώπιόν του «νέα τετελεσμένα».

Οι «ακραίοι» δεν είπαν την τελευταία τους λέξη

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «πάγωμα» των στρατιωτικών επιχειρήσεων και η άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων αποφασίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε κλειστή σύσκεψη υπό τον Νετανιάχου με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών του στρατού, των υπηρεσιών ασφαλείας «και περιορισμένου αριθμού υπουργών», τα ονόματα των οποίων δεν ανακοινώθηκαν. Διευκρινίστηκε, όμως, ότι οι «ακραίοι» Μπεν Γκβιρ και Σμότριτς δεν συμμετείχαν σε αυτήν, προφανώς λόγω της αργίας του Σαββάτου. Ενώ οι αντιρρήσεις τους πρέπει να θεωρούνται δεδομένες, αντιθέτως το περιβάλλον του αρχηγού της κεντροαριστερής αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, διέρρευσε ότι «θα στηρίξει τις αποφάσεις της κυβέρνησης για ανανέωση των διαπραγματεύσεων», εξέλιξη την οποία δήλωσαν ότι στηρίζουν ανεπιφύλακτα και οι συγγενείς των ομήρων.

Το παλαιστινιακό σκηνικό

Τέλος, σε ενδοπαλαιστινιακό επίπεδο, τη θετική ανταπόκριση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ χαιρέτισαν με δηλώσεις τους ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Αμπάς και η Ισλαμική Τζιχάντ. Αντιθέτως, ο επικεφαλής του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς, Ιζαντίν Αλ-Χαντάντ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο επί του πεδίου στη Γάζα, μέχρι στιγμής δεν ανασκεύασε προχθεσινές του δηλώσεις στο BBC, με τις οποίες τάχθηκε εναντίον του σχεδίου, ενώ ο εκ των εκπροσώπων της οργάνωσης, Μούσα Αμπού Μαρζούκ, τόνισε χθες στο Αλ Τζαζίρα ότι «υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι πρακτικώς αδύνατη η απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 72 ωρών», θεωρώντας απαραίτητη την παράταση της προθεσμίας.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.