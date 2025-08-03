Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι μία μικρής πόλης της Αγγλίας από τον θάνατο ενός 12χρονου κοριτσιού, το οποίο βρέθηκε σεξουαλικά κακοποιημένο και στραγγαλισμένο, σε δρόμο της πόλης.

Το φριχτό έγκλημα συνέβη στις 22 Ιουλίου στο Nuneaton του Warwickshire, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε δύο ύποπτους, μουσουλμανικής καταγωγής, για την απαγωγή, την κακοποίηση και τη δολοφονία του κοριτσιού.

Ο 23χρονος Αχμάντ Μουλαχίλ κατηγορείται για τον βιασμό της ανήλικης κοπέλας.

Ένας δεύτερος άνδρας, ο Μοχάμεντ Καμπίρ, επίσης 23 ετών, κατηγορείται για συνέργεια σε βιασμό, καθώς και για τον στραγγαλισμό και την απαγωγή του κοριτσιού.

Η αστυνομία δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση, ούτε για την ταυτότητα των δύο υπόπτων.

Οι δύο κατηγορούμενοι θα εμφανιστούν στο Δικαστήριο του Γουόρικ στις 26 Αυγούστου και μέχρι τότε παραμένουν κρατούμενοι.



