Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι, μετά το πέρας της έκτακτης συνάντησης ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι χθες Δευτέρα, είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τους ομολόγους του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος Μακρόν υπογράμμισε μέσω X ότι «επιθυμούμε ισχυρή και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία» και προς τον σκοπό αυτό «η Ρωσία θα πρέπει να τερματίσει την επίθεσή της» και ταυτόχρονα «να δοθούν στους Ουκρανούς ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας έκρινε ότι κλειδί της επιτυχίας είναι να εργαστούν «μαζί» όλοι, οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί. Υπογράμμισε ακόμη ότι «οι Ευρωπαίοι πρέπει να επενδύσουν μαζί, καλύτερα και περισσότερα για την άμυνα και την ασφάλεια τους, τόσο σήμερα όσο και αύριο».

Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να επιταχύνουν την εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων τους για την ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας τους, της ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητάς τους, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, σημειώνοντας πως εντός των προσεχών ημερών θα συνεχίσει τις επαφές του για τα θέματα αυτά.

After bringing together several European leaders, I have just spoken with President @realDonaldTrump and then with President @ZelenskyyUa.



We seek a strong and lasting peace in Ukraine. To achieve this, Russia must end its aggression, and this must be accompanied by strong… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 17, 2025

Στην τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Εμάνουελ Μακρόν αναφέρθηκε επίσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε αργά τη Δευτέρα ότι συζήτησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για εγγυήσεις ασφαλείας και για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.

«Μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα: οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι ισχυρές και αξιόπιστες», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

«Οποιαδήποτε άλλη απόφαση χωρίς τέτοιες εγγυήσεις - όπως μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός - θα χρησιμεύσει μόνο ως μια ακόμη εξαπάτηση από τη Ρωσία και ως προοίμιο ενός νέου ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας ή άλλων ευρωπαϊκών εθνών».

I just had a long conversation with President of France @EmmanuelMacron following his meeting today with other European leaders to discuss the global situation, the state of affairs in Europe, and security guarantees for Ukraine.



We share a common vision: security guarantees… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2025

Από την πλευρά του, αναφερόμενος στη χθεσινή συνάντηση στο Παρίσι, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι «η Ευρώπη είναι έτοιμη να αναλάβει την πρωτοβουλία να παράσχει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.