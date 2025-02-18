Βολιβία: Πάνω από 30 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι τραυματίστηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό στην περιφέρεια Ποτοσί της νοτιοδυτικής Βολιβίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα κοντά στην κοινότητα Γιοκάγια. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω της ταχύτητας που είχε αναπτύξει, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να βγει από τον δρόμο και να κατρακυλήσει σε βουνοπλαγιά για περίπου 800 μέτρα.

Σε αυτήν τη χώρα της Νοτίου Αμερικής καταγράφονται κάθε χρόνο περίπου 1.400 θάνατοι σε τροχαία δυστυχήματα, σύμφωνα με στοιχεία των βολιβιανών αρχών.

Τον Δεκέμβριο του 2024, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στη δυτική Βολιβία.

Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, εξαιτίας σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο σε τουριστική περιοχή των Άνδεων, είχαν βρει τον θάνατο 22 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.