Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και σήμερα οι οδηγοί σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα, πάρα πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα της ανόδου, από το ύψος των ΚΤΕΛ έως τη Μεταμόρφωση, καθώς και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο όπου καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Έξοδο 8 έως την Έξοδο 11.

Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν βραδυπορίες κυρίως στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Βασιλίσσης Αμαλίας και τη Σταδίου, καθώς και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, ενώ στον Πειραιά παρατηρούνται χαμηλές ταχύτητες γύρω από το λιμάνι.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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